Dzielnicowy przyjechał do jednego granatu. Odkrył składowisko 9 tysięcy niewybuchów

W środę przed południem do Komisariatu Policji w Nowej Dębie dotarło zawiadomienie od właścicieli posesji w Rozalinie. Mieszkańcy wsi przekazali, że na działce znaleźli granat.

Od granatu do... arsenału niewybuchów

Pod wskazany adres przybył dzielnicowy. Mundurowy zabezpieczył miejsce, w którym znajdował się niewybuch. Jak się okazało, kobieta natrafiła na przedmiot podczas prac w ogrodzie.

Znalezisko stanowiło realne zagrożenie - granat leżał na niewielkiej głębokości. Policjant ustalił w trakcie rozmów z mieszkańcami, że w pobliskim lesie w Rozalinie, znajduje się cały skład amunicji pochodzącej z czasów II wojny światowej.

Dziewięć tysięcy granatów i nabojów

"Dzielnicowy w celu sprawdzenia informacji, które zostały mu przekazane przez jednego z mieszkańców, pojechał do lasu, gdzie we wskazanym miejscu, między drzewami odnalazł blisko 9 tys. sztuk amunicji strzeleckiej, 120 granatów moździerzowych oraz 76 granatów ręcznych. Niewybuchy pochodziły z okresu II wojny światowej" - poinformował zespół prasowy podkarpackiej policji.

Funkcjonariusz wezwał saperów, a do ich przybycia miejsce było zabezpieczone przez funkcjonariuszy.

Policja apeluje do osób, które znajdą się w podobnej sytuacji, aby niezwłocznie powiadomić o odnalezieniu niewybuchu odpowiednie organy - na przykład najbliższy komisariat. "Pamiętajmy, by nie przenosić przedmiotu w inne miejsce oraz go nie dotykać" - proszą policjanci.

"Ważne jest również to, aby do czasu przybycia właściwych służb, zabezpieczyć miejsce znaleziska i nie dopuścić, aby inne osoby nieświadome zagrożenia naraziły się na niebezpieczeństwo"- pisze Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

ms/hlk/ polsatnews.pl