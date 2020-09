Dodatkowe obostrzenia. Konferencja ministra zdrowia [OGLĄDAJ]

We wtorek poinformowano o 1326 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Od kilku dni liczba nowych zakażeń przekracza tysiąc. O godz. 14:00 do sytuacji epidemicznej w Polsce odniesie się minister zdrowia Adam Niedzielski. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl.

- W ostatnim tygodniu mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem liczby zachorowań. Teraz ta liczba wyraźnie przekroczyła tysiąc. W najbliższym czasie należy spodziewać się utrzymania tego trendu. To konsekwencja przywracania normalności, czyli naszego powrotu do standardowego modelu pracy, powrotu dzieci do szkół i do zwykłych czynności, które wykonywaliśmy przed pandemią - powiedział Adam Niedzielski.

Jak podkreślił, "bardzo dokładnie i z dużą częstotliwością monitorujemy zjawisko pandemii we wszystkich wymiarach. To nie liczba nowych zachorowań jest najważniejszym wskaźnikiem, ale tymi wskaźnikami jest liczba zajętych łóżek i liczba osób, które wymagają wsparcia tlenowego, czyli są pod respiratorem".

- Pilnujemy, żeby te dwie najważniejsze informacje odpowiadały potencjalnemu zapotrzebowaniu, które może się pojawić w perspektywie najbliższych dni - mówił minister zdrowia.

Jak dodał, "liczba łóżek na razie jest wystarczająca i nie spodziewamy się, żeby ich zabrakło. Według mojej oceny nie ma takiej możliwości. Pojawiać się mogą przejściowe sytuacji, w których łóżka w jednym ze szpitali brakuje, wtedy rolą koordynatora ratownictwa medycznego jest wskazanie, gdzie to łóżko się znajduje".

- Łóżek przeznaczonych do walki z covidem mamy już ponad 8 tys. - poinformował. - Mamy łóżek, które zapewniają wsparcie respiratorowe ponad 800 w skali całego kraju. To stan na dzień dzisiejszy - dodał.

W woj. małopolskim, gdzie zakażeń jest więcej zwiększono liczbę łóżek o 335. Minister zapowiedział, że w najbliższym czasie dojdzie kolejne ponad 200 łóżek.

W woj. kujawsko-pomorskim zwiększono liczbę łóżek o 284 sztuki. Największy przyrost jest w woj. pomorskim, gdzie doszło 315 łóżek. Powstanie też szpital specjalistyczny.



1326 nowych przypadków

"Mamy 1326 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 30 osób" - poinformowało we wtorek ministerstwo.

Lekarze alarmują, że w szpitalach zaczyna brakować miejsc dla zakażonych koronawirusem. Pojawiają się także problemy z dostępnością leku remdisivir.

- Do tych wyników trzeba się przyzwyczaić w najbliższych dniach. Możemy osiągać nawet wyniki powyżej 1300-1500 nowych prypadków dziennie. Nie ma w tej chwili dużych ognisk, poza województwem wielkopolskim, gdzie mamy przypadek DPS. gdzie jest zakażonych 100 osób. To pokłosie otwartości DPS-ów - powiedział w poniedziałek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Podkreślił, że najważniejsze jest noszenie maseczek i zachowanie dystansu. - Jeśli nie będziemy stosować maseczek i dystansu, możemy sięgnąć w najbliższych dnia jeszcze wyższego wyniku - dodał.

Dodatkowe obostrzenia

Pytany o to, czy nie zabraknie łóżek dla pacjentów chorych na Covid-19, Andrusiewicz odpowiedział: "obecnie mamy ponad 6300 łóżek, z czego 2300 jest zajętych".

- Ten bufor będziemy powiększać. W najbliższych dniach poinformujemy o tym. Liczba łóżek będzie zwiększona w tych województwach, gdzie ostatnio odnotowaliśmy więcej przypadków. Łóżek w Polsce nie zabraknie i ich nie brakuje. Jeśli widzimy gdzieś problemy, to zapada decyzja wojewody, żeby dla pacjentów covidowych przygotować łóżka - tłumaczył.

Dopytywany o szczegóły, stwierdził: "decyzji administracyjnej nie unikniemy". - Na pewno będą to nowe placówki, szerzej powiemy, kiedy wojewodowie wydadzą decyzje". - Lekarzy na chwilę obecną - poza jednym przypadkiem z Pomorza, gdzie mieliśmy informację, że brakuje lekarzy - lekarze są dostępni. Nie mamy sygnałów, żeby w którymś ze szpitali brakowało lekarzy - podkreślił Andrusiewicz.

Jak podał, w tym tygodniu minister zdrowia poinformuje o nowych obostrzeniach, które będą obowiązywały w strefie żółtej i czerwonej.

