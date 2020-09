Koronawirusowy sztab kryzysowy w Warszawie

W poniedziałek odbył się sztab kryzysowy ws. sytuacji epidemicznej i działań m.st. Warszawy w związku z pandemią koronawirusa. Po jego zakończeniu na konferencji prasowej prezydent miasta Rafał Trzaskowski przekazał, że podobne sztaby będą odbywały się cyklicznie, dwa lub trzy razy w tygodniu.

- W ciągu ostatnich czternastu dni, licząc do niedzieli, stwierdzono 1056 zakażeń koronawirusem w Warszawie - poinformował Trzaskowski. Podkreślił, że odebrał dziś także raporty z podlegających mu placówek edukacyjnych oraz szpitali.

- Kontynuujemy dezynfekcję przestrzeni publicznej. Każdej nocy, jeśli nie pada deszcz, dezynfekowana jest ta przestrzeń, m.in. 200 wiat przystankowych i pętli oraz kilkadziesiąt kilometrów ulic - dodał.

Mówiąc o edukacji, Trzaskowski wskazał, że od 1 września zawieszono zajęcia w 12 szkołach, a u 87 osób stwierdzono zakażenie COVID-19. 50 z nich to nauczyciele, 31 - uczniowie, a sześcioro to pracownicy administracyjni. Wśród pracowników oświaty na kwarantannie przebywało dotąd 1155 osób. - Sytuacja jest pod kontrolą, ale to cały czas się może zmienić - powiedział.

Trzaskowski przekazał ponadto, że z 115 respiratorów dostępnych w stolicy zajętych jest obecnie 70. - Będziemy się starali dbać o to, żeby te respiratory były dostępne - dodał.

Jak mówił, na całym Mazowszu wykonuje się ok. 3 tys. testów dziennie - nie wiadomo, ile testów wykonywanych jest w samej Warszawie. Zgodnie z przekazanymi informacjami, jeśli chodzi o ogniska zachorowań, praktycznie nie ma ich w DPS-ach, ani żłobkach. - Otrzymujemy natomiast takie informacje, że coraz więcej jest chorych w wieku między 10 a 25 lat - powiedział Trzaskowski.

Apelował przy tym do rządu o "jeszcze bliższą współpracę" i wyraził nadzieję, że nie ziszczą się "pesymistyczne scenariusze". - Niemniej jednak musimy być na nie gotowi - podkreślił prezydent stolicy.

Plan na wypadek "żółtej strefy"

Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka mówiła wcześniej, że we wrześniu w Warszawie odnotowano wzrost zakażeń Covid-19. - Zeszły tydzień był dość niepokojący. W czwartek i w piątek mieliśmy ponad 100 przypadków - mówiła.

Dodała jednak, że trend zwyżkowy wyhamował w weekend. W sobotę potwierdzono 50 nowych przypadków, a w niedzielę 55.

- Chcemy omówić działania, które są prowadzone na bieżąco przez miasto i przygotować się, omówić potencjalną sytuację, jeżeli Warszawa miałaby znaleźć się w "żółtej" strefie - powiedziała przed posiedzeniem sztabu kryzysowego.

Jak dodała, na wypadek "żółtej" strefy w Warszawie, miasto musi przygotować plan, zabezpieczyć środki ochrony i uregulować kwestie związane z transportem miejskim.

Gałecka podkreśliła również, że na samym początku epidemii miasto wydało 25 mln zł na respiratory, łóżka oraz środki ochrony.

"Sytuacja jest bardzo poważna"

O zwołaniu posiedzenia sztabu kryzysowego w sprawie koronawirusa Trzaskowski informował w sobotę. - Na poniedziałek zwołałem sztab kryzysowy w Warszawie, dlatego, że sytuacja jest bardzo poważna, musimy o tym rozmawiać - mówił Trzaskowski przed rozpoczęciem obrad Rady Krajowej PO.

- Rządzący zapewniali nas, że koronawirus jest w odwrocie, że właściwie już jest koniec epidemii. Myśmy ostrzegali jako samorządowcy od samego początku, niestety wygląda na to, że epidemia wraca. Mam nadzieję, że skutki nie będą poważne. My jako samorządowcy się przygotowujemy do tego, stąd ten sztab kryzysowy w poniedziałek - zaznaczał prezydent stolicy.

Jak dodał, liczy też na współpracę z rządem w walce z koronawirusem, na to, że rządzący będą konsultować z władzami Warszawy swe posunięcia, by - jak mówił - nie było takiej sytuacji, że informują samorządowców "w ostatniej chwili".

Według poniedziałkowej statystyki resortu zdrowia badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1306 osób. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 15 osób. Od początku epidemii odnotowano 88,6 tys. zakażonych; zmarło 2447 osób.

