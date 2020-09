Łukasz Szumowski zakażony koronawirusem? Resort zdrowia nie zaprzecza

Były minister zdrowia Łukasz Szumowski jest zakażony koronawirusem, wśród zakażonych jest kilku członków jego rodziny - informuje Onet. - Łukasz Szumowski jest osobą prywatną, proszę kierować do niego pytania - powiedział dziennikarzom rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Według informacji Onetu, do zakażenia miało dojść w Polsce.

Pod koniec sierpnia Łukasz Szumowski, który po tym, jak podał się do dymisji z funkcji ministra zdrowia, udał się na wakacje na Wyspy Kanaryjskie. Kontrowersje wzbudziło to, że Hiszpania, do której Wyspy należą, jest krajem, który jest jednym z najmocniej dotkniętych przez koronawirusa.

- Spędziliśmy ponad 100 godzin żeglując. Na ląd zeszliśmy tylko raz - i to na wysepkę, z tego, co wiem, nie było ani jednego przypadku koronawirusa. Byliśmy we dwóch, więc było bezpiecznie - mówił Łukasz Szumowski 10 września w RMF FM.

zdr/ Onet, polsatnews.pl