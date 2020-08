Szumowski na jachcie. Donald Tusk komentuje

"Nie wiem, skąd pretensje do pana Szumowskiego za zdjęcia na jachcie milionera. Przecież dwa tygodnie temu mówił, że jest żeglarzem i nie opuści pokładu w trudnej sytuacji" - napisał na Twitterze szef EPL i były premier Donald Tusk.

Łukasz Szumowski od kilku dni wypoczywa na Wyspach Kanaryjskich. Jak donosi "Super Express", były minister zdrowia ma do dyspozycji luksusowy jacht. Łódź należeć ma do biznesmena i konsula honorowego Islandii w Polsce Bogusława Krzysztofa Szemiotha.

Zagraniczne wakacje Szumowskiego od kilku dni są tematem dyskusji wśród internautów. Niektórzy zarzucają, że rząd przesunął termin zakazu lotów z Hiszpanii do Polski na 2 września, właśnie ze względu na wyjazd byłego ministra. Przebywa on bowiem na Wyspach Kanaryjskich.

W sobotę na Twitterze wakacje byłego ministra zdrowia skomentował Donald Tusk.

"Nie wiem, skąd pretensje do pana Szumowskiego za zdjęcia na jachcie milionera. Przecież dwa tygodnie temu mówił, że jest żeglarzem i nie opuści pokładu w trudnej sytuacji" - napisał były premier.

Na wpis byłego premiera odpowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "Donald Tusk strofuje ministra Szumowskiego - za urlop na łódce w towarzystwie własnych znajomych. To Pan opuścił tonącą Platformę udając się na saksy. Ale to Szumowski po wakacjach wraca do praktyki lekarskiej i ratowania ludzi. Panu po RE zostało szkodzenie i zaraza hejtu. Dno!" - napisał.

"Trochę ryzykujemy"

Pod koniec lipca w "Gościu Wydarzeń" Szumowski mówił, że "jadąc za granicę, trochę ryzykujemy". - Może się zdarzyć, że epidemia gdzieś "wybuchnie" i będziemy "zamykali powroty"; takie jest ryzyko wyjazdów w czasie pandemii - informował ówczesny szef resortu zdrowia.

Z końcem ubiegłego miesiąca Szumowski odpoczywał z rodziną na urlopie na Suwalszczyźnie, skąd - w związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju - zmuszony był wrócić do Warszawy.

