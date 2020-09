Michał Dworczyk w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ] od 19:27

Koncert "Solidarni z Białorusią" odbywa się pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Transmitowany będzie w Telewizji Polsat od 20.00. Wydarzenie jest wyrazem wsparcia dla protestujących Białorusinów.

ZOBACZ: "Solidarni z Białorusią". Wyjątkowy koncert w Telewizji Polsat

Na scenie wystąpią znane polskie i białoruskie gwiazdy, m.im Grzegorz Markowski i Perfect, Krzysztof Cugowski oraz Organek.

Koniec kryzysu

- Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski - mówił prezes PiS tuż przed podpisaniem dokumentu.

ZOBACZ: Porozumienie w Zjednoczonej Prawicy. "Przed nami dobra przyszłość"

Lider Porozumienia, Jarosław Gowin mówił, że "doszliśmy do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe trzy lata i do wspólnych ustaleń dotyczących nowej struktury, to będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów, dzięki temu rząd z całą pewnością będzie funkcjonował sprawniej" - dodał Gowin.

Szczegóły umowy

W sobotę po południu szczegóły podpisanego dokumentu przedstawiła Anita Czerwińska, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. - Umowa zawiera deklarację realizacji koalicyjnego programu, z którym Zjednoczona Prawica szła do wyborów. Zawiera też ustalenia dotyczące działań na przyszłość, m.in. zapowiadanej przez nas jesiennej ofensywy programowej - mówiła Czerwińska.

ZOBACZ: Umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy. Znamy szczegóły

W umowie znalazły się też zapisy dotyczące zbliżającej się rekonstrukcji rządu. - W związku z planowaną rekonstrukcją rządu strony porozumienia zobowiązują się do proporcjonalnego zredukowania rekomendowanych sekretarzy i podsekretarzy stanu - zacytowała treść umowy rzeczniczka PiS. Oznacza to - jak wyjaśniła - zgodę na rekonstrukcję rządu oraz na redukcję stanowisk wiceministrów.

