"Solidarni z Białorusią". Wyjątkowy koncert w Telewizji Polsat

To będzie wyjątkowy wyraz poparcia i jedności dla narodu białoruskiego w ich drodze do demokracji. Na scenie PGE Narodowego wystąpią polscy i białoruscy artyści. Repertuar koncertu "Solidarni z Białorusią" nie jest przypadkowy.

- Zobaczycie wspaniałych artystów ze wszystkich pokoleń i różnych gatunków muzycznych. Ale te piosenki będzie łączyło jedno, będą mówiły o rzeczach ważnych i najważniejszych, o wolności - powiedział Krzysztof Ibisz, prowadzący koncert.

Na scenie pojawią się legendy estrady i ich najgłośniejsze "protest songi". Chłopcy z Placu Broni, Krzysztof Cugowski, Mr Zoob, Sebastian Riedel czy Grzegorz Markowski.

Podobne doświadczenia

Lider Perfectu Grzegorz Markowski zapewnia, że zaśpiewa prosto z serca. Wspomina też drogę powrotną zespołu z ostatniego koncertu w stanie wojennym z Gdańska do Warszawy.

- Stały czołgi, które namierzały ulice i one były wycelowane w jadących. Ja przyjechałem i myślałem, że umarłem ze strachu. Bałem się, że coś się stanie, że komuś palec opadnie. Wiem, co to jest strach i co to jest brak wolności - wyjaśniał Markowski.

Dzisiaj takie uczucia są w sercach Białorusinów, którzy od 6 tygodni protestują na ulicach Mińska i innych miast przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Mimo sprzeciwu opozycji i zwykłych Białorusinów Aleksandr Łukaszenka nie ustępuje i brutalnie tłumi protesty.

Dziennikarz Andrzej Poczobut oceniał, że "Białoruś przypomina teraz takie ognisko z rozżarzonym węgłem, wystarczy troszkę opału i znowu jest ogień".

Patronat premiera

Wiele krajów, w tym Polska nie uznaje prezydentury Łukaszenki. Artyści, ludzie muzyki, to ludzie wolni, którzy wolnością chcą zarażać ze sceny PGE Narodowego.

- Polska także popiera te wolnościowe i demokratyczne ruchy we wszystkich krajach, a tym bardzie w kraju, który jest naszym sąsiadem najbliższym - powiedział Krzysztof Cugowski, wokalista grupy Budka Suflera.

Patronat honorowy nad koncertem objął premier Mateusz Morawiecki. PGE Narodowy rozbłyśnie w barwach białoruskiej flagi.

- Kolorami, które będą grały na koncercie oczywiście będą biały i czerwony. Dodatkowo zostanie dodany jeszcze białym czyli biało-czerwono-biały, czyli flaga, barwy niezależnej i wolnej Białorusi - powiedział Włodzimierz Dola, prezes PGE Narodowego.

