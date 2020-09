Umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy. Pierwsze szczegóły

Umowa koalicyjna reguluje kwestie związane z rekonstrukcją rządu, zawiera deklarację wspólnego startu w kolejnych wyborach parlamentarnych, a także wspólne uzgodnienia projektów legislacyjnych - poinformowała w sobotę rzeczniczka PiS Anita Czerwińska

Rekonstrukcja rządu uzgodniona

Wiadomo już więcej na temat planowanych zmian w składzie rządu. "W związku z planowaną rekonstrukcją rządu strony porozumienia zobowiązują się do proporcjonalnego zredukowania rekomendowanych sekretarzy i podsekretarzy stanu" - zacytowała treść umowy rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Oznacza to - jak wyjaśniła - zgodę na rekonstrukcję rządu oraz na redukcję stanowisk wiceministrów.

Nadal nie ma oficjalnego komentarza na ten temat. Nieoficjalnie wiadomo, że liczba ministerstw ma być zmniejszona z 20 do 14, a część resortów ma być połączona. Przedstawiciele Porozumienia i Solidarnej Polski mają dostać po jednej tece ministerialnej, gdy dotąd każdy z koalicjantów kierował dwoma resortami. Mniejsi koalicjanci PiS mieliby mieć po jednym stanowisku ministerialnym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie mają mieć po trzech wiceministrów.

Rzeczniczka PiS powiedziała, że zapisy, jakie znalazły się w podpisanym porozumieniu przewidują "wolę dalszej współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy".

- Umowa zawiera deklarację realizacji koalicyjnego programu, z którym Zjednoczona Prawica szła do wyborów. Zawiera też ustalenia dotyczące działań na przyszłość, m.in. zapowiadanej przez nas jesiennej ofensywy programowej - powiedziała Czerwińska.

Podała także, że umowa precyzuje kwestię wspólnych konsultacji pomysłów legislacyjnych. - Nad realizacją oraz konsultacjami propozycji legislacyjnych ma czuwać Rada Koalicji, czyli ciało składające się z kierownictwa PiS oraz 2-3 przedstawicieli każdej z mniejszych partii koalicyjnych - powiedziała rzeczniczka PiS.

Według niej partie koalicyjne zadeklarowały także ścisłą współpracę w ramach klubu parlamentarnego.

W umowie koalicyjnej znalazła się też deklaracja wspólnego startu PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia w najbliższych wyborach samorządowych, parlamentarnych, europejskich i prezydenckich.

Czerwińska: Kwestia Kaczyńskiego nieujęta w umowie

Jarosław Kaczyński miałby wejść do rządu jako wicepremier. W poprzednich dniach pojawiła się nieoficjalna informacja, że na czwartkowym spotkaniu kierownictwa partii ustalono, iż prezes PiS będzie kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. To ciało

Czerwińska zaznaczyła jednak, że ta kwestia nie została ujęta w umowie koalicyjnej.

"Strony ustalają, że w kolejnych wyborach do Sejmu, Senatu, sejmików, rad miast, parlamentu europejskiego, parlamentarzyści i radni Porozumienia i Solidarnej Polski otrzymają takie same miejsca na listach, co w ostatnich wyborach do tych organów" - brzmi zapis umowy, który przytoczyła Czerwińska.

Liderzy wspólnie podpisali umowę

Wcześniej w sobotę podpisano w siedzibie PiS umowę koalicyjną. Pod porozumieniem podpisali się prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

Premier @MorawieckiM: Mamy stabilny rząd i większość parlamentarną, to porozumienie to również potwierdzenie naszych zobowiązań wobec wyborców; zwyciężyła odpowiedzialność. pic.twitter.com/eDCoWZjPL4 — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) September 26, 2020

- Mamy dla państwa radosną wiadomość - bardzo się cieszymy, zostało zawarte porozumienie, za chwilę będzie podpisane. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych. Jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski - mówił prezes PiS.

- Wszystko, co będzie możliwe dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione - dodał Kaczyński.

- Mamy stabilny rząd, stabilną większość parlamentarną, dobry program. To porozumienie to również potwierdzenie naszych zobowiązań wobec wyborców. Zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska - mówił premier Mateusz Morawiecki.

"Czekały miliony Polaków"

- Siłą Zjednoczonej Prawicy zawsze był pluralizm, a równocześnie siłą naszego obozu jest wewnętrzna jedność, którą dzisiaj potwierdzamy - powiedział lider Porozumienia Jarosław Gowin.

- Doszliśmy do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe trzy lata i do wspólnych ustaleń dotyczących nowej struktury, to będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów, dzięki temu rząd z całą pewnością będzie funkcjonował sprawniej - dodał Gowin.

Ocenił, że podpisanie porozumienia to fakt dobry nie tylko z punktu widzenia obozu władzy, ale "to jest informacja, na którą czekały miliony Polaków". Wyraził przekonanie, że to porozumienie dobrze przysłuży się Polsce.

Z kolei szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro powiedział, że "czas pokazał, a czas się nie myli, że te pięć lat, które za nami, to dobre lata dla Polski i dlatego mamy prawo wnioskować, że kolejne lata, które przed nami - trzy i ufam następne - to też dobry czas, ale wtedy i tylko wtedy, jeśli będziemy zgodnie współpracować szanując decyzje Polaków, którzy postawili na Zjednoczoną Prawicę, szanując wzajemnie swoją podmiotowość i szanując wspólne cele, jakie wyznaczyliśmy sobie".

- Myślę, że ta dobra współpraca jest tą zapowiedzią, którą możemy państwu tutaj jeszcze raz powtórzyć, a potwierdzeniem jej jest zawarta właśnie umowa i podpisane porozumienie - dodał Ziobro.

