Księżniczka Eugenia spodziewa się dziecka. "Jesteśmy podekscytowani"

"Jej Królewska Wysokość księżniczka Eugenia i pan Jack Brooksbank mają wielką przyjemność ogłosić, że spodziewają się dziecka na początku 2021 roku. Książę Yorku i Sarah, księżna Yorku, państwo Brooksbank oraz królowa i książę Edynburga są zachwyceni tą wiadomością" - napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

.

The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC