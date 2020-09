Polak rozbił ciężarówkę w Holandii. Uwalniano go z kabiny przez dwie godziny

Do poważnego wypadku z udziałem polskiego kierowcy doszło we wtorek ok. godz. 11 na zjeździe z autostrady A15 w Ridderker w pobliżu Rotterdamu. Wioząca kontener ciężarówka uderzyła w barierki i przewróciła się. Strażacy przez blisko dwie godziny uwalniali kierowcę zakleszczonego w kabinie. Według świadków zdarzenia, kierowca jechał znacznie przekraczając dopuszczalną prędkość.