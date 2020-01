Pijany Polak za kierownicą tira zdemolował włoskie miasteczko

Kompletnie pijany 45-letni Polak zjechał z autostrady do miasteczka Portogruaro pod Wenecją. Pomimo zakazu wjechał ciężarówką do historycznego centrum, gdzie wąskie uliczki nie pozwalają nawet na ruch samochodom osobowym. Duży tir zdemolował część budynków, wyrywał sklepowe szyldy, markizy, tarasy zabytkowych budynków, kwietniki. Trwa liczenie strat.

Mieszkańcy niespełna 25-tysięcznego miasteczka położonego ok. 50 km na wschód od Wenecji, na długo zapamiętają noc z soboty na niedzielę. Ze snu, około godz. 4 nad ranem, wyrwał ich hałas odpadającego od budynków tynku, upadających na trakt szyldów i witryn oraz tłuczonych kwietników.

Demolował wszystko, co napotkał na drodze

Zaniepokojeni ludzie zadzwonili po karabinierów, którzy ze zdumieniem odkryli na końcu jednej z wąskich uliczek zaklinowanego tira. Wcześniej kierowca tego zestawu zjechał z autostrady A4-A28 i po dojechaniu do Portogruaro zniszczył kilka zaparkowanych samochodów osobowych, aż w końcu złamał zakaz wjazdu do centrum. Jadąc traktem dla pieszych demolował wszystko, co napotkał na drodze.

Zanim dojechał do centrum, gdzie ostatecznie utknął, przejechał przez mały, kamienny mostek na rzece Lemene. Włoskie media informują, że to cud, iż niewielka przeprawa nie zawaliła się pod ciężarówką, która była w pełni obciążona towarem, a więc ważyła ok. 40 ton.

Trwa szacowanie strat

45-letni polski kierowca, siedzący za kierownicą auta należącego do litewskiej firmy, był kompletnie pijany. Podczas zatrzymania stawiał opór i karabinierzy mieli spory problem z jego okiełznaniem.

Obecnie trwa szacowanie strat - mogą wynieść dziesiątki tysięcy euro - inspektorzy budowlani sprawdzają również, czy nie została naruszona konstrukcja mostku.

Città di Portogruaro Kierowca ciężarówki utknął na końcu wąskiej uliczki w Portogruaro

grz/luq/ "Il Messaggero", polsatnews.pl