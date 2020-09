Ciężarówka wpadła do rowu. Kierowca chciał uniknąć czołowego zderzenia

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godzi. 16:30. - Samochód ciężarowy chcąc uniknąć czołowego zderzenia z innym pojazdem, zjechał z drogi i wpadł do rowu - powiedział polsatnews.pl Tomasz Zielony z OSP Konie.

ZOBACZ: Wypadek ciężarówki przewożącej świnie. Kierowca nie przeżył

Na miejsce wypadku przybyły cztery zastępy strażackie (1 zastęp OSP Konie i 3 JRG Grójec), policja oraz służba drogowa.

W wypadku nikt nie został poszkodowany.

Strażacy zajęli się zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz neutralizacją wyciekających płynów. Droga w tym miejscu pozostaje zablokowana.

WIDEO - Zabrze najdroższym miastem w Polsce. Tu mieszkańcy płacą najwięcej m.in. za wodę i śmieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ polsatnews.pl