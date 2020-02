Polak zniszczył most zwodzony w Holandii. Zmyliła go nawigacja

28-letni Polak wjechał ciężarówką na most zwodzony w Hazerswoude-Dorp. Zignorował zakazy ruchu dla pojazdów wyższych niż 3 metry i z naciskiem na osie większym niż 5 ton. Przeprawa została całkowicie zniszczona. Kierowca wyjaśniał służbom, że wjechał na most, bo tak pokierowała go nawigacja satelitarna.