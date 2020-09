Czarnek zastąpi Ziobrę? "Byłby to zaszczyt sam w sobie"

"Ministrem sprawiedliwości jest dzisiaj Zbigniew Ziobro, to jest stan na dzisiaj" - powiedział we wtorek poseł PiS Przemysław Czarnek, pytany czy władze PiS rozmawiały z nim na temat zastąpienia Ziobry na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości.

- Jestem od niemal roku posłem PiS, który aktywnie angażuje się w reformowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, reprezentowałem Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym (...), byłem jednym ze współautorów ustawy, na podstawie której wybraliśmy ostatnio prezydenta - powiedział Czarnek w Programie 3 Polskiego Radia uzasadniając swoją ewentualną kandydaturę na stanowisko szefa Ministerstwa Sprawiedliwości.

"Nie ma ludzi niezastąpionych"

- Spraw prawniczych, w które się bezpośrednio angażowałem, myślę - skutecznie, było na tyle dużo, że siłą rzeczy moje nazwisko się po prostu pojawia - dodał.

ZOBACZ: Ziobro: koalicja Zjednoczonej Prawicy jest dobrem. Warto żeby trwała

Dopytany, czy jest zatem naturalnym kandydatem na ministra sprawiedliwości stwierdził, że "można tak powiedzieć". - Jestem członkiem partii rządzącej, mam jakieś swoje przygotowanie zawodowe, kompetencje, które już pokazywałem. Siłą rzeczy, gdyby partia rządząca i pan premier Mateusz Morawiecki coś takiego zaproponowali, byłby to zaszczyt sam w sobie i trzeba by to bardzo poważnie rozważyć - powiedział Czarnek.

Stwierdził też, że nie ma ludzi niezastąpionych, a "ławka rezerwowych", którzy potencjalnie mogliby sprawować funkcję ministra sprawiedliwości jest w PiS długa. Zaznaczył, że nie uczestniczył w poniedziałkowych rozmowach kierownictwa PiS. Wyraził jednak przekonanie, że rozmowy idą w takim kierunku, "że armia, która od pięciu lat skutecznie reformuje Polskę (...) znów wraca do swoich szeregów".

Narada kierownictwa PiS

W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa PiS, w którym brali udział najważniejsi politycy partii, w tym: prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Ostatecznie spotkanie władz PiS zakończyło się po trzech godzinach i jak napisała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". Dodała, że o szczegółach PiS poinformuje "w stosownym czasie".

ZOBACZ: Nieoficjalnie: Kaczyński podjął decyzję o dymisji Ziobry

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych wcześniej wynikało, że Czarnek może zastąpić Ziobrę na stanowisku ministra sprawiedliwości, a decyzja miała zapaść właśnie podczas poniedziałkowego spotkania kierownictwa PiS. Po trzygodzinnych rozmowach rzeczniczka PiS Anita Czerwińska napisała na Twitterze, że podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". Dodała, że o szczegółach PiS poinformuje "w stosownym czasie".

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział we wtorek, że w tym tygodniu możemy spodziewać się ogłoszenia decyzji, co do kwestii funkcjonowania rządu i jego składu.

WIDEO - "Monstrualny" guz wycięty z brzucha kobiety Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/hlk/ PAP