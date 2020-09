Nieoficjalnie: Kaczyński podjął decyzję o dymisji Ziobry

"Jarosław Kaczyński przekazał swoim najbliższym współpracownikom, w tym m.in. premierowi, że PiS zrywa koalicję z Solidarną Polską. Ma to skutkować natychmiastowymi dymisjami Zbigniewa Ziobry oraz wszystkich polityków Solidarnej Polski zajmujących rządowe stanowiska" - informuje portal onet.pl powołując się na źródła w obozie rządzącym.

Jarosław Kaczyński informację o zerwaniu koalicji z Solidarną Polską miał przekazać swoim najbliższym współpracownikom w niedzielę wieczorem. Onet miał potwierdzić tę informację w rozmowach z "kilkoma najważniejszymi politykami zarówno z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, jak i z bliskiego otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego".

Jest jedna możliwość

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jedynym warunkiem do tego, by koalicja przetrwała jest "zmiana zdania" przez polityków SP i "lojalne poparcie" tzw. ustawy covidowej. Wywołującym największe kontrowersje zapisem w projekcie jest ten, mówiący o wyłączeniu z odpowiedzialności urzędników za łamanie prawa podczas działań związanych z pandemią koronawirusa.

- Jesteśmy gotowi stworzyć szybko rząd mniejszościowy i wymienić tych, którzy z rządu będą musieli odejść - mówi jeden z rozmówców portalu.

Nie wiadomo, jakie decyzje kierownictwo PiS podejmie ws. Porozumienia. Niewykluczone jest, że politycy tej formacji pozostaną jednak w rządzie. Z informacji Onetu wynika, że Jarosław Gowin mógłby występować w roli mediatora między PiS-em, a Solidarną Polską.

"Problem w koalicji narastał"

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy pojawił się po głosowaniu w Sejmie nad projektem noweli ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw niej opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch z Porozumienia, a 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w piątek dziennikarzom w Sejmie, że prowadzone od dwóch tygodni "mozolne rozmowy", które miały doprowadzić do rekonstrukcji rządu, załamały się po głosowaniach ws. ustawy, na której PiS zależało.

Przedstawiciele Solidarnej Polski deklarowali również, że zagłosują przeciw projektowi tzw. "ustawy covidowej" i zapisowi mówiącemu o wyłączeniu odpowiedzialności urzędników za łamanie prawa podczas działań związanych z pandemią koronawirusa. Głosowanie nad projektem miało odbyć się w czwartkowym bloku głosowań, lecz ostatecznie zostało zdjęte z porządku dnia. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział, że projekt ten wróci jeszcze pod obrady Sejmu.

- Co do tej konkretnej ustawy - nie poszło o nią, ani o ustawę dotyczącą ochrony zwierząt. Problem w koalicji narastał i nasi koalicyjni partnerzy muszą zrozumieć, że koalicja nie polega na tym, że mniejszy partner próbuje dyktować wszystkim pozostałym co mają robić - mówił w poniedziałkowym "Graffiti" wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

