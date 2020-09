- Według mojej wiedzy do pierwszego spotkania (Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą - red.) już doszło. Czekamy na następne - poinformował wp.pl minister środowiska Michał Woś. Jak dodał "osoby zainteresowane przekażą więcej szczegółów". Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel nie potwierdza spotkania liderów.

Woś dopytywany w programie "Tłit", czy Kaczyński spotkał się z Ziobro jeszcze w poniedziałek, czy we wtorek rano odpowiedział: "zarówno pan prezes Prawa i Sprawiedliwości jak i prezes Solidarnej Polski prowadzą raczej wieczorny tryb życia".

W tym samym programie, spotkanie potwierdził poseł PiS Zbigniew Girzyński.

"Otrzymał konkretne propozycje"

- Zbigniew Ziobro dostał pewne propozycje, dotyczące tego, jak ma wyglądać nasza współpraca w obrębie koalicji, którą tworzymy. Ponieważ nie do końca się z tego wywiązał, to wpadł w tarapaty, w których teraz się znajduje - powiedział Girzyński.

Zdaniem posła PiS, Ziobro otrzymał konkretne propozycje, które umożliwią mu funkcjonowanie nadal w koalicji rządowej. - Być może nadal nawet na stanowisku ministra sprawiedliwości" - dodał.

- Myślę, że wyglądało to tak, jak rozmowa byłego już trener Legii Warszawa Aleksandra Vukovica, zapewne z prezesem klubu Legia Warszawa. Vukovic dostał od prezesa konkretne zadania. To mu się nie udało, w związku z tym Czesław Michniewicz od wczoraj jest trenerem Legii - powiedział Girzyński, porównując rozmowę Kaczyńskiego i Ziobry do zmian na ławce trenerskiej w Legii Warszawa.

Według "Faktu" nocne negocjacje między prezesem PiS a prezesem Solidarnej Polski trwały cztery godziny. Dziennik twierdzi, że dysponuje zdjęciami potwierdzającymi spotkanie.

Co dalej z Zjednoczoną Prawicą?

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy pojawił się po głosowaniu w Sejmie nad projektem noweli ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw niej opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch Porozumienia, a 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w piątek dziennikarzom w Sejmie, że prowadzone od dwóch tygodni "mozolne rozmowy", które miały doprowadzić do rekonstrukcji rządu, załamały się po głosowaniach ws. ustawy, na której PiS zależało.

Przedstawiciele Solidarnej Polski deklarowali również, że zagłosują przeciw projektowi tzw. "ustawy covidowej" i zapisowi mówiącemu o wyłączeniu odpowiedzialności urzędników za łamanie prawa podczas działań związanych z pandemią koronawirusa. Głosowanie nad projektem miało odbyć się w bloku głosowań, lecz ostatecznie zostało zdjęte z porządku. Szef klubu PiS zapowiedział, że projekt ten wróci jeszcze pod obrady Sejmu.

- Co do tej konkretnej ustawy - nie poszło o nią, ani o ustawę dotyczącą ochrony zwierząt. Problem w koalicji narastał i nasi koalicyjni partnerzy muszą zrozumieć, że koalicja nie polega na tym, że mniejszy partner próbuje dyktować wszystkim pozostałym co mają robić - mówił w poniedziałkowym "Graffiti" wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

W poniedziałek obyła się narada kierownictwa PiS. Jak przekazała rzecznika partii Anita Czerwińska "Podjęto decyzje o zdecydowanych rozstrzygnięciach". Z kolei europosłanka PiS Beata Mazurek dodała, że "czas na zdecydowane rozstrzygnięcia wobec wszystkich którzy grać zespołowo nie potrafią".

