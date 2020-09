- Wsiadłem do auta w Kępnie, nie wiem jak znalazłem się w Częstochowie - tłumaczył policjantom 21-latek, który ukradł samochód sprzed salonu Renault w centrum miasta. Mundurowi nie uwierzyli jego tłumaczeniom, więc zatrzymali go i pobrali krew do badań na obecność narkotyków.