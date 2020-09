Młody mężczyzna rozpoczął swoją wspinaczkę na paryski wieżowiec ok. godz. 20.00. Filmy zamieszczone na portalach społecznościowych pokazują, że śmiałek ubrany w krótkie spodnie i białą koszulkę mozolnie wspina się po szklanej ścianie budynku, a z dołu obserwowany jest przez setki przechodniów.

"Kiedy wyszłam ze stacji metra, zobaczyłam strażaków, policję. Myślałam, że dzieje się coś poważnego” - cytuje dziennik "Le Parisien" słowa Claire, mieszkanki Paryża, która była świadkiem wydarzenia. "Ponieważ wszyscy mieli głowy uniesione w górę, więc i ja podniosłam wzrok. Zobaczyłam mężczyznę w białej koszulce, wspinającego się na wieżowiec gołymi rękami, bez liny i żadnych zabezpieczeń" - opisywała Claire.

A Man is currently climbing the Montparnasse tower with his bare hands, The tower which is a 210-metre (689 ft) office skyscraper is located in the #Montparnasse area of #Paris, #France. pic.twitter.com/5inoGOBzcd