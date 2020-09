Chciał zaimponować kobietom. Ukradł motorówkę

Nawet do ośmiu lat więzienia grozi mężczyźnie, który chcąc zaimponować dwóm kobietom, ukradł kilka dni temu łódź motorową; znieważył też policjanta. 36-letni krakowianin i jego towarzyszki byli nietrzeźwi – poinformowała Anna Wolak-Gromala z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Mężczyzna ukradł łódź przycumowaną do brzegu Wisły w Krakowie. Motorówka po nieudanej próbie jej uruchomienia bez oświetlenia dryfowała w nocy nurtem Wisły wraz z "kapitanem" i jego znajomymi.

Policjanci z Komisariatu Wodnego bezpiecznie przejęli osoby znajdujące się w łodzi. Wspólny rejs zakończył się przewiezieniem trójki znajomych do komisariatu.

Wulgarne zachowanie

- Łódź motorowa została ukradziona, a żadna z płynących nią osób nie posiadała uprawnień do sterowania - poinformowała Wolak-Gromala. Dodała, że "w trakcie czynności, mężczyzna zachowywał się wulgarnie i wyzywał funkcjonariusza. 36-latek i jego znajome zostali przewiezieni do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu w trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do kradzieży i tłumaczył, że chciał zaimponować kobietom - dodała.

ZOBACZ: Ekspedientka nie obsłużyła klientki bez maseczki. Wygrała w sądzie

Mężczyzna odpowie za zabór pojazdu mechanicznego celem jego użycia oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

WIDEO - Pobili policjantów. Sąsiadka: to są tacy fajni ludzie, zawsze do każdego się ukłonią Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP