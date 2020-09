- Od dziś rozpoczynamy proces szerokich konsultacji dotyczących wyłonienia większości parlamentarnej, ale również przygotowujemy się na wcześniejsze wybory - powiedział lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka po nadzwyczajnym posiedzeniu zarządu PO. Zwołano go w wyniku kryzysu w Zjednoczonej Prawicy wywołanym głosowaniem ws. "piątki dla zwierząt".

- Jesteśmy w sytuacji wielkiego kryzysu państwa. Zamiast zajmować się pandemią, PiS znowu zajmuje się sobą. Jarosław Kaczyński całkowicie stracił rozeznanie w rzeczywistości. Zamiast rozwiązywać problemy Polaków, w PiS trwa permanentna walka o wpływy, o stanowiska - przekazał Budka na konferencji w Sejmie.



Jak wyjaśnił, PO "musi mieć scenariusze na każdą ewentualność".

ZOBACZ: 14 posłów PiS zawieszonych. Po głosowaniu ws. "piątki dla zwierząt"

- Jesteśmy za podtrzymaniem paktu senackiego i o tym będziemy rozmawiać z naszymi koalicjantami w Senacie, po drugie wydałem dyspozycję do struktur regionalnych, by być przygotowanym do ewentualnych wyborów. Będziemy przygotowani na każdy ich wariant - zapewnił.

Myślą o konstruktywnym wotum nieufności

Budka został też upoważniony przez zarząd partii do rozmów "z partnerami w Koalicji Obywatelskiej, ale również z innymi ugrupowaniami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi o możliwych wariantów do konstruktywnego wotum nieufności".

ZOBACZ: Marek Suski: od dziś rząd jest mniejszościowy. Ryszard Terlecki: koalicja nie istnieje

- Jesteśmy przygotowani na każdy wariant, ale oczekujemy od Jarosław Kaczyńskiego jasnej deklaracji, czy jest w stanie sformować większość parlamentarną i zajmować się prawdziwymi problemami Polaków - przekazał Budka.



Jak dodał, w piątek rusza "proces szerokich konsultacji dot. wyłonienia większości parlamentarnej, ale również przygotowania się na wcześniejsze wybory".

W poniedziałek na kolejnym zarządzie PO Budka ma zaproponować konkretne polityczne rozwiązania.

WIDEO - Ekspedientka nie obsłużyła klientki bez maseczki. Oskarżycielka komentuje wyrok sądu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/polsatnews.pl