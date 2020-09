Solidarna Polska: dymisja Zbigniewa Ziobry byłaby wielkim prezentem dla PO

- Gdyby dziś ktoś próbował doprowadzić do dymisji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, to zrobiłby wielki prezent dla PO. Oni tylko zacierają ręce i czekają na taki gest, który doprowadzi do tego, że to nie Zbigniew Ziobro będzie kierował ministerstwem sprawiedliwości i polską prokuraturą - mówił podczas konferencji prasowej wiceminister Michał Wójcik.