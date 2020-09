Kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Gowin komentuje

- Nie sądzę, żeby przyspieszone wybory to było to, co w tej chwili jest Polsce potrzebne - powiedział prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Były wicepremier odniósł się w ten sposób do ogłoszonego zawieszenia negocjacji koalicyjnych między PiS a Porozumieniem i Solidarną Polską.