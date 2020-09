- Obserwatorzy życia politycznego wczorajszy dzień ocenią, jako pewnego rodzaju zmianę, która raczej nie jest dobra, jeśli chodzi o stabilność Zjednoczonej Prawicy. Mówię to z przykrością, bo dla PiS był to projekt kluczowy, a nasi koalicjanci zachowali się w sposób nieprzystający do zasad, które panowały dotychczas w Zjednoczonej Prawicy - mówił rzecznik rządu, odnosząc się do nocnego głosowania ws. projektu noweli o ochronie zwierząt.

Pytany przez Marcina Fijołka, czy brany jest pod uwagę scenariusz rządu mniejszościowego, Müller odpowiedział: "myślę, że to jest sytuacja, w której taki scenariusz powinien być brany pod uwagę". - W historii takie sytuacje miały już miejsce, był rząd Jerzego Buzka czy Marka Belki. Można w tym czasie rządzić i przegłosowywać poszczególne ustawy - podkreślił rzecznik.

- To nie jest kwestia deklaracji, tylko faktów, które miały wczoraj miejsce. Nasi koalicjanci zachowali się w sposób taki, który stawia obóz Zjednoczonej Prawicy w sytuacji być może konieczności realizacji rządu mniejszościowego - zaznaczył.

Jak dodał, "nasi koalicjanci twierdzą, że są ludźmi, którzy będą popierać projekty o charakterze programowym, więc myślę, że w sytuacji rządu mniejszościowego to poparcie będą utrzymywać". - Tak rozumiem te deklaracje - powiedział Müller.

- Wczorajszy dzień pokazał, że trzeba postawić duży znak zapytania. Trudno mówić o więzi politycznej. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy dobrze, że w ministerstwie sprawiedliwości są osoby, które godzą się na to, żeby stosować przemoc wobec zwierząt - mówił rzecznik rządu.

prz/ Polsat News