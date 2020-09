- Dla mnie oburzające jest to, że mamy drugi raz z rzędu awarię oczyszczalni "Czajka" - powiedział Horała. Dopytywany przez Grzegorza Kępkę o incydent w klubie, ocenił go jako "ciekawostkę". - W porównaniu z awarią "Czajki" to bardziej ciekawostka obyczajowa - dodał.

"Moje miasto"

W jednym z warszawskich klubów Rafał Trzaskowski chciał skłonić DJ-a do zmiany odtwarzanej muzyki. Powiedział, co słychać na nagraniu: "to jest moje miasto, weźcie to troszeczkę pod uwagę".

- Trzaskowski, trochę pod wpływem alkoholu, mówi o swoim mieście, w domyśle jego prywatnym i że o wszystkim może decydować trochę mówi o zakulisowym oglądzie prezydenta - komentował Horała. Wiceminister infrastruktury stwierdził: "to, że prezydent wdał się w dyskusję w klubie, to nie jest jakaś tragedia, są większe problemy w Warszawie".

Horała dodał, że sam od bardzo dawna nie był w klubie.

Odpowiedź Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski odniósł się do sprawy na Twitterze. Zamieścił wideo z jedną ze scen z filmu "Love Actually". Widzimy w niej tańczącego do piosenki "Jump (For My Love)" Hugh Granta wcielającego się w rolę premiera Wielkiej Brytanii. W pewnym momencie zostaje on "przyłapany" przez sekretarkę.

Dyskusja na Twitterze

Wideo było komentowane w internecie. Działacz społeczny Jan Śpiewak wylicza prezydentowi stolicy, do jakich spraw nie "wykorzystuje swojego autorytetu politycznego".

Trzaskowski wykorzystuje swój autorytet polityczny do walki z



Globalnym ociepleniem 🚫

Drogimi mieszkaniami 🚫

Betonozą 🚫

Smogiem 🚫

Obraźliwą furgonetką 🚫



Muzyką na imprezie ✅ pic.twitter.com/owksmTbLl5 — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) September 13, 2020

Radosław Sikorski komentował wypowiedz dziennikarza Konrada Piaseckiego.

Poważna sprawa, poważne dziennikarstwo. https://t.co/1vOBSe3naC — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 13, 2020

