Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak Rafał Trzaskowski prosi w jednym z warszawskich klubów o zmianę muzyki na "bardziej taneczną". - To moje miasto, weźcie to troszeczkę pod uwagę. Puść odrobinę funku - żartobliwie zwrócił się do DJ. Prezydent stolicy skomentował całe zajście na Twitterze, publikując wymowną scenę z filmu "Love Actually". W internecie zawrzało.

Wideo z udziałem Trzaskowskiego odbiło się w internecie szerokim echem. Jak donosi portal "Pudelek", wykonane zostało w jednym modnych klubów nad Wisłą. Polityk bawił się na urodzinach znajomej.



Muzyka grana przez DJ nie odpowiadała jednak grupie, która - według relacji świadka imprezy - próbowała wpłynąć na zmianę utworów przez kilka godzin. Chciano, by repertuar był bardziej taneczny.

"To moje miasto"



W pewnym momencie do stanowiska DJ podszedł prezydent Warszawy. Żartobliwie próbował negocjować "puszczenie odrobiny funku".



- To moje miasto, weźcie to troszeczkę pod uwagę - mówił do stojących za konsoletą.

ZOBACZ: Trzaskowski o przepychance posłów: Nitras dbał o to, by wiceminister nie osunął się ze schodów



Wraz ze znajomą zostali poinformowani, że bawiący się w klubie nie mają wpływu na muzykę. Trzaskowski zapytał nagle, ile osób ma założone maseczki. Jego koleżanka poprosiła o mikrofon, by... prezydent stolicy mógł powiedzieć o konieczności ich zakładania.



- Rafał wyciągnął maskę z kieszeni i odział ją na twarz, ale jak mówił, to ją zdejmował. No i potem zamówił Jamiroquai (zespół - red.) i odszedł - relacjonował "Pudelkowi" uczestnik imprezy.



Trzaskowski odpowiedział... filmowo



Rafał Trzaskowski odniósł się do sprawy na Twitterze. Zamieścił wideo z jedną ze scen z filmu "Love Actually". Widzimy w niej tańczącego do piosenki "Jump (For My Love)" Hugh Granta wcielającego się w rolę premiera Wielkiej Brytanii. W pewnym momencie zostaje on "przyłapany" przez sekretarkę.



"Udanej niedzieli" - napisał prezydent Warszawy.

Dyskusje w internecie

W internecie trwa dyskusja na temat zachowania Trzaskowskiego. Działacz społeczny Jan Śpiewak wylicza prezydentowi stolicy, do jakich spraw nie "wykorzystuje swojego autorytetu politycznego".

Trzaskowski wykorzystuje swój autorytet polityczny do walki z



Globalnym ociepleniem 🚫

Drogimi mieszkaniami 🚫

Betonozą 🚫

Smogiem 🚫

Obraźliwą furgonetką 🚫



Muzyką na imprezie ✅ pic.twitter.com/owksmTbLl5 — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) September 13, 2020

Z kolei europoseł Radosław Sikorski odniósł się do słów krytyki dziennikarza Konrada Piaseckiego.

Poważna sprawa, poważne dziennikarstwo. https://t.co/1vOBSe3naC — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 13, 2020

ac/sgo/ pudelek.pl, polsatnews.pl