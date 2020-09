Pożar wybuchł na poddaszu bloku mieszkalnego ok. godz. 2:15 czasu lokalnego w nocy z soboty na niedzielę. Ogień rozprzestrzeniał się szybko i z początkowych 800 metrów kwadratowych zajął ok. 2,5 tys. m kw.

Ewakuowano około 300 mieszkańców bloku, których tymczasowo umieszczono w budynku szkolnym. Z żywiołem walczyło 140 strażaków korzystających ze specjalistycznego sprzętu gaśniczego.

Pożar wybuchł, bo ktoś nie umiał obchodzić się z ogniem

Akcja gaśnicza była bardzo utrudniona ze względu na duże zadymienie oraz fakt, że pożar objął najwyższe piętra budynku.

- Według wstępnych ustaleń, nieostrożne obchodzenie się z ogniem było przyczyną pożaru bloku mieszkalnego w Krasnodarze - powiedział naczelnik miejscowej filii ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych Oleg Wołynkin.

Lokalne media informują, że w budynku odbywało się przyjęcie weselne, którego kulminacją był pokaz fajerwerków. To właśnie one mogły być zarzewiem ognia.

#Krasnodar, #Russia. They say this was a result of a wedding party using fireworks to celebrate... pic.twitter.com/f76QWIpMkn