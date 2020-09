Gubernator Kalifornii Gavin Newsom ocenił w piątek, że sytuacja nie ma precedensu. - To coś, czego nie widzieliśmy w trakcie naszego życia - powiedział mediom, stojąc przed zwęglonymi drzewami na tle żółtego nieba.

Zginął nastolatek z psem na kolanach

Dym z widocznych z kosmosu pożarów unosi się nad całym Oregonem, gdzie jakość powietrza należy obecnie do najgorszych na świecie. Niebo w wielu miastach, w tym w San Francisco, przybrało żółtą i pomarańczową barwę. W dzień słońce nie przebija się przez dym i jest ciemno prawie jak w nocy; mieszkańcy mówią o apokaliptycznych widokach.

Od sierpnia w pożarach na Zachodnim Wybrzeżu USA zginęło już 26 osób. Wśród nich jest 12-miesięczne dziecko oraz nastolatek z Oregonu, który do ostatnich chwil życia tulił swojego psa w samochodzie, który pochłonęły płomienie.

