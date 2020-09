Mniej niż 20 proc. obywateli Litwy i Albanii wierzy, że szczepionki są bezpieczne. O bezpieczeństwie zaszczepiania na groźne choroby nie jest przekonanych wielu obywateli Ukrainy i Turcji - wynika z raportu opublikowanego na łamach renomowanego czasopisma "The Lancet". Choć zaufanie do szczepionek w Polsce poprawiło się od 2015 r., to w ostatnich latach odnotowano jego wyraźny spadek.