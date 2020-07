Prezydent: były przypadki, że szczepienie zaszkodziło

Prezydent w Programie Trzecim Polskiego Radia mówił, że za jego prezydentury Pałac Prezydencki był i jest otwarty dla każdego. - Różni ludzie przychodzili do Pałacu Prezydenckiego. I ja zawsze to powtarzałem, że ja nie widzę żadnego problemu, ja jestem gotowy rozmawiać z każdym - podkreślił Duda.

- Zdziwiłaby się pani redaktor, gdyby pani redaktor wiedziała, kto przychodził do Pałacu Prezydenckiego i rozmawiał ze mną. Ci ludzie bardzo często w mediach prezentują zdanie zupełnie odmienne od mojego. Bardzo często mówią o mnie też w taki sposób, który można uznać za nieprzyjemny. Ale ja nie uważam, żeby polityka, zwłaszcza jeżeli jest się prezydentem Rzeczypospolitej, mogła polegać na jakimś obrażaniu się - zaznaczył prezydent.

Jego zdaniem, "trzeba po prostu rozmawiać z ludźmi". - Trzeba się starać mimo wszystko szukać nici porozumienia. Na tym dla mnie to polega. I na tym, dla mnie też polega prezydentura. I stąd był mój apel właśnie ten o to, żeby stworzyć koalicję polskich spraw, bo ja uważam, że zawsze trzeba szukać tego, co wspólne i staram się to robić - powiedział Andrzej Duda.

Zapytany o swoje słowa, że "Polska nie jest dla elit, tylko dla każdego" i zwrócenie uwagi, że on też jest człowiekiem elit, Duda odparł, że uważa się za zwykłego człowieka. - Mój dziadek był kuśnierzem, więc ja nie uważam siebie za żadną elitę - powiedział.

"Jestem człowiekiem wykształconym, ale przede wszystkim uważam, że mam obowiązki wobec polskiego państwa i polskiego społeczeństwa" - zaznaczył prezydent. I dodał, że chciałby, żeby tak właśnie myślały elity w Polsce.

"Wolę nie eksperymentować na sobie"

Zdaniem Dudy potocznie nazywani "warszawka" oraz "krakówek" to są - mówił - "ci, którzy uważają się za elity". Dopytany przez prowadzącą rozmowę, czy ma na myśli tzw. elity, odparł: "właśnie pani redaktor to nazwała".

Prezydent był też pytany, czy rozważy zaszczepienie się przeciwko grypie. - Rozważę, ale z drugiej strony jest też tak, że mam takie doświadczenia również wśród moich bliskich znajomych, że bardzo różnie to bywało - odpowiedział Duda.

- Jedni się zaszczepili i dobrze znosili, i to szczepienie i później, kiedy nawet zdarzyło im się zachorować na grypę to przechodzili ją bardzo lekko. Ale były też przypadki, że szczepienie zaszkodziło, a były również takie przypadki, że ktoś się zaszczepił i bardzo ciężko przeszedł grypę. I stąd ja wolę nie eksperymentować na sobie - podkreślił prezydent.

zdr/ PAP