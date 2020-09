Usiądę do rozmów z Łukaszenką, jeśli będzie to konieczne - Cichanouska w Polsat News

- Łukaszenka mówi to samo od 26 lat i ta propaganda jakoś działa. Wielu ludzi uwierzyło, że jeśli on odejdzie, wszystko się zawali. Zapewniamy, że nowy prezydent po nowych wyborach dźwignie Białoruś - mówiła w programie "Dzień na Świecie" liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Przyznała, że jeśli będzie to konieczne, usiądzie do rozmów z Alaksandrem Łukaszenką.