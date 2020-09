Koronawirus w Polsce. Trzy powiaty w strefie "żółtej", żaden w "czerwonej"

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wskazał podczas czwartkowej konferencji, że "ma tylko dobre wiadomości, bo po raz pierwszy od wprowadzenia w Polsce podziału na powiaty z obostrzeniami, czyli strefy żółte i czerwone, w strefie czerwonej nie ma aktualnie żadnego powiatu" - podkreślił.

- Z 10 do 3 spadła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. W "żółtej" strefie znalazły się trzy powiaty, w "czerwonej" żaden – powiedział Kraska.

W strefie "żółtej" znalazły się powiaty: limanowski, tatrzański (woj. małopolskie) i gostyński (woj. wielkopolskie).

Na liście ostrzegawczej, obejmującej miejsca, gdzie prawdopodobieństwo wprowadzenia obostrzeń jest znaczne, jeśli utrzyma się obecny trend epidemiczny, znalazły się powiaty: kluczborski (woj. opolskie), nowotarski (woj. małopolskie), aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie), głubczycki (woj. opolskie) oraz myślenicki (woj. małopolskie).

W ciągu ostatniej doby odnotowano 506 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej zakażeń potwierdzono w województwach: małopolskim (99), wielkopolskim (76), mazowieckim (68) i śląskim (51). Zmarło 12 osób w wieku od 55 do 93 lat - wszystkie miały choroby współistniejące.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Ponad pół tysiąca zakażeń

Dodatkowe ograniczenia

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust. W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

WIDEO - Awaria "Czajki". Błaszczak: ta katastrofa była do przewidzenia, więc wojsko pobierze opłatę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/zdr/ polsatnews.pl