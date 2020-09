ASF dotarł do Niemiec. Pierwszy potwierdzony przypadek

Jak informuje "Deutsche Welle", pierwsze badania padłego dzika sugerowały, że może przyczyną jego śmierci może być afrykański pomór świń (ASF). W czwartek potwierdziły to testy przeprowadzone w Instytucie Friedricha Loefflera.

- Podejrzenie niestety się potwierdziło - przekazała niemiecka minister rolnictwa Julia Kloeckner.

ZOBACZ: Ukradł nudyście torbę z laptopem. Tysiące podpisów przeciw zabiciu dzika

To pierwszy przypadek choroby wykryty na terytorium Niemiec. Tym samym kraj straci status "wolnego od ASF", co może oznaczać zakaz eksportu niemieckiej wieprzowiny do niektórych krajów poza UE, choćby do Azji - twierdzi agencja dpa cytowana przez "Deutsche Welle".

Choroba od dawna występuje w Polsce

Wirus wywołujący ASF nie jest groźny dla ludzi, ale dla świń zarażenie kończy się zazwyczaj śmiercią. Choroba od dawna występuje w Polsce, dlatego obawiano się, że w końcu może dotrzeć do Niemiec. W marcu w Polsce padłego dzika znaleziono zaledwie kilka kilometrów od granicy z Niemcami.

ZOBACZ: Myśliwy nie znał elementów pakietu bioasekuracyjnego. "Skandaliści" o wojnie z ASF

Podejrzewa się, że chorobę roznoszą też ludzie - głównie kierowcy, pozostawiający na parkingach resztki jedzenia, które zjadają później okoliczne dziki. W niemieckim powiecie Szprewa-Nysa, w którym wykryto pierwszy przypadek ASF, wprowadzone mają być ograniczenia w poruszaniu się ludzi i pojazdów. Rozważa się też zwiększenie odstrzału dzików.

WIDEO - Myśliwce zmusiły samolot do lądowania. Chwile grozy na pokładzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/bas/ Deutsche Welle, dpa