Ukradł nudyście torbę z laptopem. Tysiące podpisów przeciw zabiciu dzika

Locha, nazwana Elsą, na początku sierpnia ukradła nudyście odpoczywającemu nad jeziorem Teufelssee plastikową torbę z laptopem. Nagi mężczyzna ścigał zwierzę uciekające ze zdobyczą, a pogoń sfotografowała jedna z obecnych tam osób.

Jak podał serwis Deutsche Welle, lokalne władze obiecały, że będą uważnie obserwować Elsę i inne dziki, żeby upewnić się, że nie stanowią one zagrożenia dla ludzi. Odmówiły wykluczenia zabicia zwierzęcia.

"Jeśli w miejscach takich jak kąpielisko Teufelssee istnieją szczególne zagrożenia dla ludzi lub zwierząt, należy podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec tym zagrożeniom" - powiedział rzecznik berlińskiego urzędu ds. lasów Marc Franusch.

Kierująca nadleśnictwem Grunewald Katja Kammer powiedziała publicznemu nadawcy RBB24, że locha zostanie "usunięta". Jak wyjaśniła, dziki mogą być agresywne i mogą roznosić choroby, ale zwykle unikają ludzi.

