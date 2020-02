Myśliwy nie zna elementów pakietu bioasekuracyjnego. "Skandaliści" o wojnie z ASF

Myśliwi, ekolodzy i rolnicy - o 19.30 w programie "Skandaliści" polska wojna o las. Politycy przyjęli właśnie nowe prawo, które znacznie ułatwia życie myśliwym, za to utrudnia każdemu, kto myśliwym nie jest i chce korzystać z lasu. W programie Agnieszka Gozdyra pokaże szokujące sceny z polowań. Swoje argumenty przedstawią wszystkie strony konfliktu. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl.

Dlaczego za spacer po lesie podczas polowania będzie można teraz trafić za kratki? Czy masowe wystrzeliwanie dzików w czymkolwiek pomoże? A może winien jest człowiek, który nie ma pojęcia o tym, jak przestrzegać zasad i - co gorsze - nie jest tym nawet zainteresowany?

Pakiet bioasekuracyjny zawiera elementy niezbędne do przeprowadzenia dezynfekcji w terenie. Został opracowany z myślą o myśliwych, leśnikach oraz wszystkich osobach, które przebywają na terenach bytowania dzików i mogą być przez to narażone na kontakt z wirusem ASF.

Myśliwy vs. pakiet bioasekuracyjny

- Do czego służy ta mata? - zapytała Gozdyra Arkadiusza Płotkę, myśliwego i lekarza weterynarii, pokazując mu folię ochronną z pakietu bioasekuracyjnego.

- Nie wiem, do czego służy ta mata - odparł zmieszany gość.

- No jak to, przecież to jest ten pakiet dla myśliwych? - kontynuowała prowadząca.

- Mamy kilka stref. W strefie żółtej myśliwi do niedawna mogli patroszyć dzika bez używania tej folii. W strefach czerwonych, jeśli lekarz weterynarii na to zezwolił, mogli patroszyć na tego typu matach - tłumaczył Płotka.

Wideo: Zobacz konfrontację myśliwego z elementami pakietu

Dzisiaj w "Skandalistach" głos myśliwych, ekologów i rolników na ważny temat społeczny. Agnieszka Gozdyra porozmawia ze swoimi gośćmi również o tym, dlaczego myśliwi - 100-tysięczna grupa - uzyskują gigantyczne uprawnienia i czy to pomoże w walce z wirusem ASF.

Czy walka w lesie między ludźmi, którzy chcą zatrzymać polowania, a tymi, którzy chcą polować bez żadnych przeszkód, doprowadzi nas do czegoś dobrego?

"Skandaliści" na antenie Polsat News i na polsatnews.pl w sobotę o 19.30.

