Kontrowersje wokół filmu "Mulan". Apele o bojkot produkcji Disneya

Jak informuje agencja Reutera, w napisach końcowych filmu pojawiają się podziękowania dla organizacji państwowych w Sinciangu. "W nowym »Mulan« Disney dziękuje urzędowi bezpieczeństwa publicznego w Turpanie, który jest zaangażowany w prowadzenie obozów internowania we wschodnim Turkistanie" - napisał na Twitterze Światowy Kongres Ujgurów z siedzibą w Monachium.

In the new #Mulan, @Disney thanks the public security bureau in Turpan, which has been involved in the internment camps in East Turkistan.



Last year, the actor publicly supported the #HongKongPolice in their violent crackdowns on pro-democracy protesters.https://t.co/0g5o4GB2M5