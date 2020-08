Rozpędzony samochód wjechał w stację paliw. Wybuchł pożar [WIDEO]

W wyniku zdarzenia dwóch samochodów osobowych przed stacją benzynową w North Brunswick w New Jersey (USA), jeden z kierowców stracił kontrolę nad pojazdem i staranował dwa dyspozytory paliw. Na miejscu wybuchł pożar. Całą sytuację zarejestrowały kamery monitoringu.

Do zderzenia doszło we wtorek, gdy jeden z kierowców próbował zjechać ze środkowego pasa do wjazdu na stację benzynową. Uderzył w niego rozpędzony samochód, jadący po skrajnym prawym pasie.

Nadjeżdżające z dużą prędkością auto odbiło się od drugiego pojazdu, staranowało dyspozytory i przewróciło się na bok. Rozbite pompy stanęły w płomieniach.

Na miejsce przyjechała policja, ratownicy i straż pożarna. Okazało się, że żaden z kierowców nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Huragan na wschodnim wybrzeżu

Służby przypominają, że w ostatnim czasie warunki jazdy w całym stanie uległy znacznemu pogorszeniu przez ulewne deszcze i burze w ostatnich dniach.

We wtorek wieczorem przez wschodnie wybrzeże przeszła burza tropikalna Izajasz. Porywy wiatru przekraczały 100 km na godzinę. W niektórych miejscach tworzyły się tornada. Zginęło pięć osób przygniecionych przez drzewa. Burza pozbawiła dostępu do prądu ponad 2,5 miliona osób.

- Proszę uważajcie podczas jazdy. Zwłaszcza w takie dni jak ten - zaapelowała policja z North Brunswick.

bas/sgo/ Fox News, polsatnews.pl