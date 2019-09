Wybrano Człowieka Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Co roku podczas trzydniowego spotkania środowisk gospodarczych nagradzane są osoby oraz instytucje, które – w ocenie członków Rady Programowej Forum Ekonomicznego - nadają ton życiu publicznemu, społecznemu i gospodarczemu w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Zmora dla współczesnych neoliberałów"

Jak mówił w laudacji pomysłodawca i organizator krynickiego forum Zygmunt Berdychowski, premier przeniósł z biznesu do polityki m.in. sprawność, efektywność zarządzania i umiejętność kierowania dużymi zespołami ludźmi.

- Tegoroczny laureat jest zmorą dla współczesnych neoliberałów. Z jednej bowiem strony jego rząd realizuje wielkie projekty społeczne, a z drugiej strony jednocześnie np. obniżył podatek dla małych firm (...), wprowadził zerową stawkę podatku dla osób do 26. roku życia, obniżył podatek dla najmniej zarabiających - mówił Berdychowski. Za największy sukces rządu Morawieckiego uznał skuteczną walkę z bezrobociem.

Nagrodę wręczyła w środę premierowi marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"W 2018 r. Polska pokazała lwi pazur"

- Czternasty raz jestem na tym Forum Ekonomicznym, patrzę na jego ewolucję, ewolucję polskiej gospodarki, polskiego systemu gospodarczego i myślę, że możemy mieć nadzieję, że za te kolejne czternaście lat będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na poziomie rozwoju gospodarczego, jak państwa Europy Zachodniej - powiedział szef rządu po odebraniu nagrody.

Morawiecki podkreślił, że jest najbardziej zadowolony ze zmniejszenia poziomu bezrobocia. - Mamy cudownych przedsiębiorców i to dla nich przede wszystkim jest ta nagroda - rok 2018 to jest rok, kiedy Polska pokazała rzeczywiście lwi pazur i to zawdzięczamy przedsiębiorcom - tym, którzy biorą byka za rogi, tym, którzy biorą ryzyko na siebie i razem z naszymi wspaniałymi pracownikami są prawdziwymi autorami sukcesu Polski w 2018 i 2019 r. również - dodał premier.

Morawiecki wyraził zadowolenie, że gdy jeździ po świecie i rozmawia z premierami, prezydentami, to – jak mówił - coraz częściej nasi przedsiębiorcy i gospodarka kojarzeni są z byciem na podium.

Jak wskazał, polski przemysł meblarski jest na światowym podium, a w produkcji baterii mamy największą fabrykę w Europie. - W produkcji autobusów elektrycznych jesteśmy największym eksporterem w Europie, drugi producent srebra na świecie to również Polska. Kosmetyki polskie sprzedawane są w 70 krajach świata na sześciu kontynentach. Kto by to przypuszczał jeszcze kilka lat temu – stwierdził Morawiecki.

"Bezrobocie jest niższe niż wzrost gospodarczy"

- Nasi ministrowie, nasz obóz polityczny dołożył do tego ogromną cegłę, nie tylko cegiełkę, bo tego wszystkiego mogłoby nie być, gdyby nie nasze działania, które wiązały się z przyciąganiem inwestorów, tworzeniem warunków do rozwoju dla inwestorów, aby to bezrobocie było jak najniższe – zaznaczył.

Jak dodał, po raz pierwszy w historii ostatnich 30 lat bezrobocie jest niższe niż wzrost gospodarczy. - O to nam właśnie chodzi, żeby było jak najniższe, a wzrost gospodarczy jak najwyższy, przy możliwie zrównoważonych finansach publicznych – wskazał.

- To połączenie tego nurtu społecznego i gospodarczego jest znakiem firmowym naszej polityki gospodarczej. (...) Mamy potrzeby społeczne i włączenie rzesz społecznych do gospodarki, to dzięki temu mamy największą w historii liczbę ludzi, którzy pracują – mówił premier.

Wałęsa zrzekł się tytułu

W ubiegłym roku nagrodę odebrał premier Litwy Saulius Skvernelis. Wcześniej tytuł Człowieka Roku trafił do m.in.: byłej premier Beaty Szydło (2017), premiera Węgier Viktora Orbana (2015), prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (2014), byłego premiera Donalda Tuska (2007), papieża Jana Pawła II (2001).

W 2017 roku tytułu zrzekł się były prezydent Lech Wałęsa, który otrzymał go w 2004 roku.

W poniedziałek w Krynicy-Zdroju rozpoczęło się 29. Forum Ekonomiczne, nazywane "polskim Davos". Wśród gości trzydniowego Forum tradycyjnie są przedstawiciele rządów i parlamentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, szefowie wiodących spółek, eksperci, naukowcy, ludzie kultury oraz mediów z kilkudziesięciu krajów.



Na program imprezy składa się sześć sesji plenarnych, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów oraz rozmaite prezentacje. Dominować będzie tematyka ekonomiczna, polityczna i społeczna, choć nie zabraknie też dyskusji poświęconych innowacjom, cyberbezpieczeństwu, mediom czy ochronie zdrowia.

dk/ml/bas/ polsatnews.pl, PAP; Zdj. główne: PAP/Darek Delmanowicz