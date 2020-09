Wielotysięczny marsz na Białorusi. Masowe zatrzymania, w tym dziennikarzy Biełsatu

Mieszkanki stolicy Białorusi zaczęły swoją sobotnią akcję od spotkania na Rynku Komarowskim, a następnie ruszyły główną arterią Mińska – Prospektem Niepodległości, w kierunku centrum miasta.

Uczestniczki marszu niosą m.in. pluszowe pandy na znak solidarności z aresztowanymi czterema pracownikami firmy IT – PandaDoc. Wcześniej firma ta zaoferowała wsparcie nauczycielom i milicjantom, którzy odejdą z pracy.

Przeciwko pracownikom PandaDoc wszczęto postępowanie karne o defraudację na dużą skalę. Według firmy jest to zemsta za poparcie protestów przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim na Białorusi z 9 sierpnia.

Ze względu na dużą liczbę uczestniczek sobotniej demonstracji, zamknięto dla ruchu jedno pasmo Prospektu Niepodległości. Kolumnie kobiet towarzyszą milicyjne samochody, jednak na razie – jak podaje TUT.by - uczestniczek nie zatrzymywano.

Zatrzymano natomiast dwójkę dziennikarzy telewizji Biełsat, którzy relacjonowali akcję – Maksima Kalitouskiego i Alenę Dubowik.

Wcześniej w sobotę milicja brutalnie zatrzymała w Mińsku ponad 20 studentów, którzy wyszli na akcję solidarności

Sept 5. @Belsat_TV crew (journo Alena Dubovik and cameraman Maksim Kalitouski) detained when covering Women's March in #Minsk #Belarus @globalfreemedia @OSCE_RFoM @EFJEUROPE @pressfreedom @RSF_EECA @RSF_en https://t.co/x0pQp94EE7

Wcześniej w Mińsku funkcjonariusze i mężczyźni ubrani po cywilnemu znowu brutalnie zatrzymywali studentów, którzy wyszli na ulice, by wziąć udział w akcji solidarności.

Sept 5. Siloviki (plainclothed and uniformed) grabbing students and protesters in #Minsk, putting them into vans #Belarus #BelarusProtest Video: https://t.co/3kPWN8RNpi https://t.co/X5bRnted18