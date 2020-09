Kraj opłakuje śmierć... ryby. Prezydent złożył kondolencje

BBC News podaje, że Mafishi miała co najmniej 22 lata. Na kampusie CBU zameldowała się dwie dekady temu. Większość studentów wierzyła, że jej obecność przyniesie pomyślność na egzaminach, inni traktowali ją jako maskotkę uczelni.

Lawrence Kasonde, szef związku studentów na uczelni przekazał, że okoliczności śmierci ryby będą "dokładnie wyjaśnione". - Zostanie odprawiony pogrzeb, planujemy ją zabalsamować - zapewnił. Studenci składali kwiaty i zapalali świeczki wokół stawu.

Prezydent Lungu w oświadczeniu na Facebooku przywołał słowa Mahatmy Gandhiego

Prezydent Lungu w oświadczeniu na Facebooku przywołał słowa Mahatmy Gandhiego: "Wielkość narodu i jego postęp moralny można poznać po tym w jaki sposób obchodzi się on ze swymi zwierzętami". "Cieszę się, że otrzymałeś godne pożegnanie. Nam wszystkim będzie Cię brakowało" - napisał.

"Kondolencje" prezydenta są szeroko komentowane przez internautów. Ci prześcigają się w pomysłach jak uhonorować "legendę" uczelni. "Ekscelencjo, proszę o ustanowienie dnia Mafishi i kilka dni żałoby", "salwa honorowa i flagi do połowy masztu", "dotacje za szkody moralne" - wymieniają.

Większość komentujących wytyka głowie państwa zapaść ekonomiczną kraju. "Mafishi - wybacz, ale nie przyjdę na Twój pogrzeb, będę na innym. Gospodarka umiera", "miał dość tego rządu, zabiła go depresja".

"Tylko w Zambii organizujemy rybie pogrzeb. Niektórzy z nas nie mają czasu i możliwości, by zajmować się opłakiwaniem ryby" - dodaje inny z internautów.

