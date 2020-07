"Rasistowska ryba". Mała Syrenka zdewastowana, nawet eksperci nie wiedzą dlaczego

Ponad 107-letni pomnik dłuta Edvarda Eriksena w przeszłości był wielokrotnie dewastowany. W ciągu ostatniego wieku syrence m.in. odcinano głowę i ramię, podkładano pod nią materiały wybuchowe i wylewano na nią puszki farby. W styczniu tego roku na kamienieniu, na którym siedzi, ktoś wyskrobał ostrym narzędziem napis "Free Hongkong" ("Wolny Hongkong" - red.).

Za ostatni akt wandalizmu nikt nie wziął odpowiedzialności. Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

"Biali są daltonistami"

"The Guardian" zauważa, że osoby, które zdewastowały pomnik mogą być powiązane z ruchem Black Lives Matter. Na fali protestów po zabójstwach Afroamerykanów przez policjantów m.in. George'a Floyda, Raysharda Brooksa i Breonny Taylor, demonstranci dewastowali pomniki nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie.

W ciągu ostatnich miesięcy informowaliśmy o dewastacji pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie, Winstona Churchilla w czeskiej Pradze, a także obaleniu pomników: przywódcy Konfederacji Alberta Pike'a w Waszyngtonie, twórcy scoutingu Roberta Badena-Powella w angielskim Bristolu i dekapitacji pomnika Krzysztofa Kolumba w Bostonie.

Lokalne media wskazują, że zdewastowanie pomnika Małej Syrenki zbiega się ze sprawą zabójstwa pochodzącego z Afryki Duńczyka na wyspie Bornholm, do którego doszło pod koniec czerwca. Podejrzani o zabójstwo to dwaj młodzi mężczyźni o białym kolorze skóry. Policja i prokuratura na wstępie wykluczyły motyw na tle rasowym, co spotkało się z krytyką duńskich aktywistów praw człowieka.

- W Danii osoby białe są daltonistami. Nie widzą, że rasizm istnieje - mówiła w czwartek, dzień przed dewastacją pomnika, Jette Moeller z duńskiego wydziału organizacji SOS-Racism.

Eksperci mają problem

W "Małej syrence" Andersena próżno szukać jednak dyskryminacji konkretnej rasy, nawet tej fikcyjnej. Główna bohaterka - mityczny morski stwór - zakochuje się "ponad podziałami" w przystojnym księciu. W baśni (inaczej niż w bajce Disney'a - red.) para nie żyje razem "długo i szczęśliwie", ale syrenka znajduje inną drogę samorealizacji. Dzięki swoim dobrym uczynkom, a także dobrym uczynkom dzieci, jej dusza może stać się nieśmiertelna.

- Naprawdę jest mi niezwykle ciężko stwierdzić, co dokładnie rasistowskiego jest w baśni "Mała syrenka" - zapewniła agencję Ritzau Ane Grum-Schwensen z Centrum Andersena na Uniwersytecie Południowej Danii.

"The Guardian" przypomina, że dokładnie rok temu kontrowersje wywołała decyzja o obsadzie głównej roli w aktorskim remake'u bajki Disneya "Mała syrenka". W postać syrenki Arielki wcieli się afroamerykańska aktorka Halle Bailey. Choć część fanów wspierała decyzję studia, to pojawiły się również głosy krytyczne. Na Twitterze popularność zdobyło hasło "nie moja Arielka" (#NotMyAriel - red.).

