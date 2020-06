Zamiast ryb wyłowił... pocisk do granatnika

Podczas wędkowania mężczyzna złowił niecodzienną zdobycz: pocisk do granatnika, który pochodził prawdopodobnie jeszcze z czasów II wojny światowej. O nietypowym znalezisku zostały powiadomione służby.

Zdarzenie miało miejsce w minioną niedzielę na terenie jednego z jezior w gminie Kłecko (woj. wielkopolskie).

"Wędkarz, podczas łowienia, wyciągnął na haczyk zdobycz w postaci pocisku. Podejrzewając, że może to być niewybuch, powiadomił o tym fakcie policję. Na miejsce zostali skierowani policyjni pirotechnicy. Okazało się, że jest to pocisk do granatnika produkcji niemieckiej Panzerfaust (klein) 30 m" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie.

Pozostałość po II wojnie światowej?

Przedmiot został przekazany jednostce wojskowej zajmującej się zabezpieczaniem tego rodzaju znalezisk. Pocisk najprawdopodobniej pochodzi jeszcze z okresu II wojny światowej. Na szczęście w wyniku całej sytuacji nikt nie ucierpiał, chociaż incydent mógł mieć tragiczne skutki.

gniezno.policja.gov.pl Pocisk do granatnika produkcji niemieckiej Panzerfaust (klein)

Mundurowi przypominają, że wszelkie znaleziska tego typu mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Pod żadnym pozorem nie wolno ich przenosić oraz samodzielnie neutralizować. W przypadkach podobnych do tego, który miał miejsce w gminie Kłecko, należy jak najszybciej zawiadomić odpowiednie służby.

