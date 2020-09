Saakaszwili wróci do Gruzji? Ma być kandydatem na premiera

Micheil Saakaszwili, były prezydent Gruzji, otrzymał od opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego poparcie, jako kandydat na premiera. Saakaszwili opuścił Gruzję w 2013 roku, a obecnie zasiada w ukraińskiej Narodowej Radzie Reform. W swojej ojczyźnie jest ścigany pod wieloma zarzutami. On sam im zaprzecza, utrzymując, że są motywowane politycznie.

Gruzińska partia Zjednoczonego Ruchu Narodowego i jej ugrupowania satelickie ogłosiły byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego kandydatem na premiera przed zaplanowanymi na 31 października wyborami parlamentarnymi.



- Saakaszwili musi wrócić do Gruzji. ​​Musi spotkać się ze swoim ludem twarzą w twarz. Dlatego Zjednoczony Ruch Narodowy i wszystkie partie Zjednoczonej Opozycji zdecydowały się mianować go na stanowisko premiera Gruzji - powiedział szef Ruchu Narodowego, Grigol Waszadze.

Według doniesień medialnych, Saakaszwili ma w poniedziałek wieczorem wygłosić specjalne oświadczenie w związku z planami powrotu do Gruzji.

Tłumacząc swoją decyzję Waszadze nazwał Saakaszwiliego przywódcą, który doprowadził m.in. do powstania efektywnych instytucji państwowych, czterokrotnego wzrostu gospodarki narodowej, zwalczenia przestępczości i wykorzenienia korupcji w czasie jego prezydentury w latach 2004-2013.

"Nie było dnia, bym nie interesował się sprawami w Gruzji"

Pod koniec sierpnia były prezydent Gruzji zapowiedział na swojej stronie na Facebooku plany dot. powrotu do gruzińskiej polityki.

"Ukraina to mój drugi dom. Jakiś czas temu przyjechałem tutaj z mojego głównego domu. Z mojej słodkiej Gruzji" - napisał po ukraińsku na Facebooku Saakaszwili.

"Przez tych siedem lat nie było dnia, bym nie interesował się sprawami w Gruzji. Wiem, że moja praca w roli prezydenta nie była daremna i wiele z tego, co zrobiliśmy, zachowało się i do dziś działa" - dodał Saakaszwili.

"Ale kiedy słyszę o wydarzeniach w Gruzji, to dobrze wiem, że możemy żyć dużo lepiej i każdy Gruzin może być dużo zamożniejszy. I razem to nam się uda. Wracam!" - oświadczył Saakaszwili. Do wpisu dołączył nagranie w języku gruzińskim.

Przywrócone obywatelstwo

Micheil Saakaszwili opuścił Gruzję wkrótce po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej w listopadzie 2013 roku, początkowo mieszkał w USA. W 2015 roku otrzymał obywatelstwo Ukrainy z rąk byłego prezydenta Petra Poroszenki, po czym objął stanowisko szefa administracji państwowej obwodu odeskiego nad Morzem Czarnym. Reformy, które miał tam przeprowadzić, miały być przykładem dla całej Ukrainy.

Jego współpraca z ówczesnym prezydentem trwała do jesieni 2016 roku. Saakaszwili oskarżył wtedy Poroszenkę o wspieranie klanów korupcyjnych i ustąpił z urzędu. Potem założył własną partię, Ruch Nowych Sił, i zaczął domagać się impeachmentu szefa państwa. Latem 2017 roku Saakaszwili został pozbawiony obywatelstwa Ukrainy. W tym czasie znajdował się poza granicami tego kraju. We wrześniu tego samego roku nielegalnie przedostał się na Ukrainę z terytorium Polski. Po wydaleniu z Ukrainy w lutym 2018 roku były prezydent Gruzji udał się do Holandii.

Saakaszwili powrócił na Ukrainę pod koniec maja 2019 roku, gdy prezydent Wołodymyr Zełenski przywrócił mu ukraińskie obywatelstwo. W Narodowej Radzie Reform zasiadł w maju.

