Nie żyje były prezydent Indii. Był zakażony koronawirusem

Mukherjee miał pozytywny wynik testu na koronawirusa 10 sierpnia. Od tamtej pory przebywał w szpitalu, a lekarze stwierdzili u niego infekcję płuc. W ostatnich dniach znajdował się w śpiączce i był podłączony do respiratora.

Szpital wojskowy w New Delhi poinformował, że Mukherjee przeszedł wstrząs septyczny po tym, jak dostał infekcji płuc. Dodano, że stan zdrowia byłego prezydenta pogorszył się znacznie w niedzielę.

India grieves the passing away of Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee. He has left an indelible mark on the development trajectory of our nation. A scholar par excellence, a towering statesman, he was admired across the political spectrum and by all sections of society. pic.twitter.com/gz6rwQbxi6