Kamila Andruszkiewicz poinformowała o swojej decyzji w piątek. "Złożyłam rezygnację z funkcji prezesa Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu - poinformowała w piątek w oświadczeniu Kamila Andruszkiewicz. Dodała, że wynika to z troski o dobre imię Fundacji i realizowanych przez nią zadań.

"Nigdy nie komentuję prywatnego życia mojej rodziny, która na swój dorobek pracuje latami samodzielnie, bez mojej pomocy. Jednak skoro moja żona podjęła decyzję o zakończeniu misji kierowania Fundacją ARP, a w czasie medialnej nagonki została zaatakowana właśnie za to, że nazywa się Andruszkiewicz i jest moją żoną, postanowiłem zabrać w tej sprawie głos" - napisał wiceminister cyfryzacji.

Odnosząc się do kwestii wykształcenia byłej prezes Fundacji ARP wskazała, że dowodem na jej wiedzę oraz pracowitość "jest chociażby biegła znajomość 3 języków obcych (szlify zdobywała m.in. na paryskiej Sorbonie)". "Fundacja również chciała, wykorzystując te cenne umiejętności mojej żony, rozpocząć międzynarodowe projekty charytatywne" - wyjaśnił.

Podkreślił, że jego żona "zawsze sobie samodzielnie radziła". "Jest osobą bardzo pracowitą, która jeśli podejmuje się zadania, realizuje je od A do Z. Podobnie było kiedy kierowała Fundacją ARP - w pracę angażowała się maksymalnie, chcąc jak najlepiej wypełnić swoje obowiązki" - dodał.

"Kamili nigdy nie zależało na tym, by pełnić jakieś ładnie brzmiące stanowiska dla samych stanowisk, interesuje ją wyłącznie ciężka praca. Stąd też m.in. decyzja o rezygnacji z funkcji prezesa Fundacji, aby to jasno udowodnić. W dodatku informacja o jej rzekomych zarobkach także została przekłamana. Podana w mediach kwota była fałszywa, znacznie zawyżona" - poinformował.

Ocenił jednak, że "te fakty nikogo nie interesowały". "Liczy się tylko to, że nazywa się Andruszkiewicz. A to na starcie powoduje, że dla moich przeciwników jest osobą, którą można bez pardonu atakować i opluwać. Smutne, ale prawdziwe. Kamila zrozumiała to i widząc jak jesteśmy atakowani, samodzielnie (nie pod żadnymi tajemniczymi naciskami, które dziś wymyślają dziennikarze), podjęła decyzję o rezygnacji z kierowania Fundacją" - napisał wiceminister cyfryzacji.