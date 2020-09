Neumann: jestem gotów kandydować na szefa klubu Koalicji Obywatelskiej

Obecnie szefem klubu Koalicji Obywatelskiej jest lider PO Borys Budka. Jednak tuż po wyborze na przewodniczącego Platformy zapowiadał, że nie będzie łączył stanowisk w klubie i partii. Oczekiwanie zmian we władzach klubu powróciło po niedawnym, źle odebranym przez opinię publiczną, głosowaniu w Sejmie nad podwyższeniem uposażeń polityków.

ZOBACZ: Koalicja Obywatelska: wesprzemy aktywną politykę wschodnią, jeśli rząd ją podejmie

Neumann, który jest także szefem pomorskich struktur PO, zgłosił w środę chęć kandydowania na szefa klubu KO. "Jest taka propozycja płynąca z wielu środowisk, żebym wystartował. Jeżeli uda się zebrać wymagana liczbę 60 podpisów pod moja kandydaturą, to jestem gotowy stanąć do wyborów" - powiedział PAP Naumann.

"Patriota Platformy"

Jak dodał, jest "patriotą Platformy". - Platforma potrzebuje dzisiaj nowego pomysłu na siebie; myślę, że klub z dobrze zbudowanym kolegium może być dobrym elementem budowania tej nowej Platformy - zaznaczył poseł.

Partyjni zwolennicy Neumanna przekonują, że ma on spore szanse na wybór. - Sławek to taki brat łata, ludzie pamiętają jego życzliwość i sprawność z jaką przez cztery lata kierował klubem - powiedział jeden z posłów należących do PO.

We wtorek wolę startu w wyborach na szefa klubu zgłosił wiceszef PO Tomasz Siemoniak. - Jeśli to będzie w porozumieniu z Borysem Budką, jeśli to będzie wola większości klubu i misja, która łączy, a nie buduje konflikt, to chcę kandydować. Nie chcę kandydować jako zakładnik jakiejś strony czy w konflikcie - powiedział Siemoniak w radiu RMF FM.

Neumann szefował klubowi najpierw PO, a później PO-KO w poprzedniej kadencji parlamentarnej. Ustąpił na początku października zeszłego roku po tym jak TVP Info opublikowała nagranie jego rozmowy z lokalnymi działaczami partii z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r. w Gdańsku. Polityk w wulgarny sposób wypowiadał się w niej na temat sytuacji w tym mieście; rozmowa dotyczyła też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Deklarował też, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.

Neumann przeprosił później za swe słowa. "W nagraniach z 2017 r. z rozmowy z lokalnymi działaczami partii znalazły się słowa, których głęboko żałuję. Wypowiedziane w emocjach, nie naruszają one w niczym prawa, są jednak sprzeczne z moimi wartościami i wartościami Platformy Obywatelskiej" - podkreślił wówczas w oświadczeniu dla PAP.

WIDEO - Sośnierz: koniec z pajacowaniem, dość tych masek i ograniczeń Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP