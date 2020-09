Spotkanie na Nowogrodzkiej ws. rekonstrukcji. Czy Emilewicz pożegna się z resortem?

W czwartek po południu liderzy Zjednoczonej Prawicy przystąpili do negocjacji nowej umowy koalicyjnej. Miało być krótko, ale rozmowy się przedłużyły. Miały dotyczyć m.in. powrotu szefa Porozumienia do rządu, co oznaczałoby koniec kariery Jadwigi Emilewicz. Nieoficjalnie rekonstrukcja miałaby wzmocnić pozycję Morawieckiego, niewykluczone, że jako wiceprezesa PiS. To zła wiadomość dla Ziobry.