- Chcemy dziś skierować uwagę warszawiaków, uwagę wszystkich Polaków właśnie na tę awarię, na konsekwencję tej awarii, która ma swoje źródło (...) w braku decyzji Rafała Trzaskowskiego. Wykorzystujemy do tego moment szczególny, jakim jest dzień, w którym miała mieć miejsce inauguracja ruchu Rafała Trzaskowskiego. I w związku z tym, dziś, aby ten komunikat o konsekwencjach, o skali dodarł do jak największej liczby Polaków, uruchomiliśmy specjalną stronę internetową – powiedział w sobotę na konferencji prasowej Poboży.

www.ruchtrzaskowskiego.pl

- Na tej stronie znajduje się specjalny licznik. Ten licznik pokazuje liczbę litrów, która w każdej sekundzie spada do Wisły, litrów ścieków, nieczystości, które wprost trafiają w tej chwili z pominięciem oczyszczalni ścieków Czajka z uwagi na awarię kolektora do Wisły – wyjaśnił.

- Jedyny ruch Trzaskowskiego, jaki w tej chwili jest, to ruch ścieków i nieczystości do Wisły - dodał Poboży.

Wiceminister przekazał, że licznik aktualnie wskazuje ponad 2 mld litrów ścieków zrzuconych wprost do Wisły.

Do awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło w minioną sobotę. Nieczystości są zrzucane do Wisły.

"Dwa Stadiony Narodowe ścieków"

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w piątek w "Graffiti" był pytany o to, czy warszawiacy powinni płacić za pomoc wojska po awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka". - Nie podoba mi się sytuacja, w której rok po roku występuje poważna awaria i musimy ponosić wydatki tego typu - odparł polityk.

- Ale dlaczego mieszkaniec Płocka, do którego płyną ścieki, ma opłacać usunięcie awarii. W ubiegłym roku rząd odpowiedział na nadzwyczajną sytuację, która się wcześniej nie wydarzyła, a w tym roku mamy powtórkę. Jest oczywiste, że ci, którzy odpowiadali za naprawę - czyli MPWiK i Rafał Trzaskowski - nie podołali zadaniu. Nie ma podstaw, aby mieszkaniec Płocka, mając pod nosem ścieki z Warszawy, musiał opłacać naprawę, za którą nie jest odpowiedzialny - podkreślił Kaleta.

Na uwagę Grzegorza Kępki, że od początku 2020 r. podobnych awarii na różnych rzekach w Polsce było więcej, ale o nich się nie mówi, Kaleta odpowiedział: "w przypadku każdej z tych awarii reakcje były natychmiastowe". - Pamiętajmy o skali. To, co się dzieje w Warszawie jest kilkudziesięciokrotnie większe. Liczy się skala danego zanieczyszczenia, skala w Warszawie jest gigantyczna. Mówimy o dwóch Stadionach Narodowych wypełnionych ściekami, które wlały się do Wisły - tłumaczył.

