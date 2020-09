Awaria "Czajki". Warszawa dostanie od Wód Polskich rurociągi za 12 mln zł

Powodem decyzji jest obawa przed przedłużeniem się procedur sprzedaży i potrzeba ratowania Wisły zagrożonej prowadzonym zrzutem ścieków do rzeki.

"Aby przyspieszyć ratowanie Wisły i skrócić procedury urzędowe, minister Marek Gróbarczyk zaakceptował wniosek prezesa Wód Polskich, który zwrócił się, by nieodpłatnie przekazać władzom miasta Warszawa rury używane w zeszłym roku jako rozwiązanie awaryjne" - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

— Min. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (@MGMiZS_GOV_PL) September 3, 2020

Rury za 12 mln zł

"Informuję, że ze względu na długie procedury odsprzedaży rur, dokumentacji i innego osprzętu podjąłem decyzję o bezpłatnym przekazaniu miastu tego mienia. Najważniejsze jest jak najszybsze zaprzestanie wypływu ścieków do Wisły. Wody Polskie w ub. r. zapłaciły za to 12 mln zł" - napisał prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Informuję, że ze względu na długie procedury odsprzedaży rur, dokumentacji i innego osprzętu podjąłem decyzję o bezpłatnym przekazaniu miastu tego mienia.

— Przemysław Daca (@DacaPrzemyslaw) September 3, 2020

"Rury, osprzęt i dokumentacja techniczna zastępczego rurociągu zostały nieodpłatnie użyczone MPWiK" - przekazały Wody Polskie.

— Wody Polskie (@WodyPolskie) September 3, 2020

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę. We wtorek w kancelarii premiera odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego. Po jego zakończeniu szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził, że zapadła decyzja, iż wojsko zbuduje tymczasowy most pontonowy na Wiśle, który - podobnie jak przy zeszłorocznej awarii - będzie podtrzymywał alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do "Czajki".