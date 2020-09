Nowa strategia walki z Covid-19. Lekarze rodzinni: stanowczo protestujemy

"W związku z informacjami przekazanymi w czasie konferencji prasowej Ministra Zdrowia w dniu 3 września dotyczącymi udziału lekarzy rodzinnych w organizacji diagnozowania i opieki nad pacjentami zakażonymi SARS Cov-2, w środowisku lekarzy rodzinnych powstały uzasadnione obawy związane z istotnym zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i personelu medycznego POZ." - pisze Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych.

Chcą spotkania z ministrem zdrowia

Jak dodaje, "szczególnie nieuzasadniony jest wymóg osobistego badania fizykalnego pacjenta przed zleceniem diagnostyki laboratoryjnej w kierunku SARS-CoV2". Stowarzyszenie chce również spotkania z ministrem zdrowia "w celu wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających efektywne i bezpieczne sprawowanie opieki nad pacjentami".

"W imieniu organizacji skupiającej ponad 5 tys. lekarzy rodzinnych, jaką jest Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, stanowczo protestujemy wobec kolejnej próby wprowadzania zmian organizacyjnych bez konsultacji z lekarzami rodzinnymi" - napisano.

Kolegium wyraziło także niezadowolenie "że propozycje KLRwP, zawarte w opracowaniu z dnia 23 lipca br 20 r. pt. "Pandemia

COVID; organizacja pracy POZ w okresie zwiększonej zachorowalności na choroby infekcyjne (szczególnie dróg oddechowych) w okresie: jesień 2020 - wiosna 2021" nie zostały zupełnie uwzględnione. Tylko w drodze spokojnej i rzeczowej dyskusji możemy wypracować rozwiązania akceptowalne i bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i opiekującego się nimi personelu medycznego".

Minister zdrowia: lekarze rodzinni nie leczą chorych na koronawirusa

Rola lekarza POZ nie obejmuje leczenia pacjenta, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem – zapewnił minister zdrowia. Wyjaśnił, że lekarze rodzinni będą mogli dzięki zleceniu testu zidentyfikować, czy pacjent jest koronapozytywny.

- Tak jak z każdą infekcją, pacjenci w pierwszej kolejności trafiają do POZ, czyli pod opiekę lekarza rodzinnego. Chcielibyśmy, żeby ta opieka zaczynała się od teleporady. Jest to rozwiązanie, które się bardzo upowszechniło i które również ogranicza ryzyko transmisji wirusa. Ale, jeżeli będą się objawy przedłużały i po 3-5 dniach utrzymywały bądź nasilały, to wtedy oczywiście jest konieczność pionowanego badania i tutaj chcemy, żeby to było badanie fizykalne, bo ono ma poprzedzić decyzję o skierowaniu na badanie w kierunku COVID-u, czyli na wymaz – tłumaczył szef resortu zdrowia.

Po badaniu, jak mówił Niedzielski, "jeżeli wynik będzie ujemny, to pacjent zostaje w POZ, bo tam otrzyma pomoc. Jeżeli wynik będzie pozytywny, to taki pacjent jest kierowany na tzw. ścieżkę zakaźną, która jest realizowana w sieci jednostek, które zajmują się leczeniem chorób zakaźnych".

