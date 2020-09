- Nowa strategia to pewnego rodzaju zmiana filozofii, podejścia do walki z koronawirusem. Mamy za sobą etap obrony przed pandemią, gdzie stosowaliśmy bardzo ostre środki, teraz zmieniamy charakter naszego reagowania, podejścia. Odchodzimy od środków, które są stosowane w ujęciu ogólnokrajowym do środków, które są dedykowane do regionów i skali zjawiska - tłumaczył minister.

Jak podkreślił, "zaczynamy w sposób elastyczny zarządzać ryzykiem". - To ogromna zmiana jakościowa. Do tej pory broniliśmy się przed koronawirusem często redukując do najniższych poziomów ryzyko zakażenia. Czeka nas nowe podejście, kiedy musimy podejmować decyzje ważące ryzyko oraz koszty i zyski - w gospodarce, społeczeństwie. Dobrym przykładem tego podejścia jest decyzja o pójściu dzieci do szkoły - mówił Niedzielski.

W Ministerstwie Zdrowia powołano zespół ds. monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii. Zarządzenie szefa resortu zdrowia w tej sprawie opublikowano w czwartek.

Pracami zespołu pokieruje jako przewodniczący dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dr hab. Grzegorz Juszczyk. Członkami zespołu będą przedstawiciele: ministerialnego departamentu analiz i strategii, NIZP-PZH, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum e-Zdrowia. W pracach zespołu będą mogły brać udział - z głosem doradczym - osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego. ZOBACZ: Minister zdrowia: drugiego lockdownu kraju nie będzie Zadaniem Zespołu jest opracowanie: "wskaźników wynikowych dla określania przewidywanego przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej"; "propozycji uproszczenia i usystematyzowania sprawozdawania danych epidemiologicznych na potrzeby przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej" oraz "cotygodniowych raportów dotyczących aktualnego i przewidywanego przebiegu epidemii COVID-19". Pierwsze posiedzenie zespołu ma być zwołane w ciągu trzech dni roboczych od dnia wejścia w życie zarządzenia. Zespół ma przedstawić ministrowi zdrowia opracowania dotyczące wskaźników wynikowych i uproszczenia sprawozdawczości w czasie najbliższych dwóch tygodni. Cotygodniowe raporty zespół ma przedstawiać do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

